Colabora con los agentes que hallaron cocaína en su pub en O Carballiño y les confiesa que en casa tenía más

El derecho a guardar silencio e incluso a mentir son garantías del proceso penal que asisten a las personas investigadas por un delito, si bien las actitudes de colaboración por parte de los encausados que resultan relevantes en el avance de la investigaciones sirven como atenuante de la condena. Es lo que ha sucedido con un hombre nacido en la República Dominicana y que regentaba un local de ocio nocturno en O Carballiño en febrero de 2024, cuando la Guardia Civil llevó a cabo una redada en el interior. El varón no solo reconoció su implicación en el trapicheo de cocaína en el establecimiento, sino que quiso colaborar con los agentes del instituto armado y les confesó que en su domicilio guardaba más sustancias con el propósito de venderlas a terceros. Les dijo que quería entregarlas y los guardias acudieron a registrar su piso, con el consentimiento del sospechoso.

Este miércoles, en la Audiencia Provincial, el varón se conformó con una condena de dos años de prisión más una multa de 12.000 euros, el importe aproximado de la droga que entregó a los agentes. La pena de cárcel no requiere su ingreso, porque queda suspendida. El acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, plasmado con anterioridad por escrito, fue ratificado ante los magistrados por el autor del delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que, como la cocaína, causan un daño grave.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de O Carballiño tuvo conocimiento de que el acusado vendía estupefacientes al por menor en el pub. La madrugada del 11 de febrero de 2024, sobre las 2:20 horas, los agentes realizaron una inspección en el establecimiento. Cuando localizaron un huevo de plástico en cuyo interior había tres papelinas de cocaína, «el acusado asumió de manera espontánea su titularidad», señala el escrito del acuerdo de conformidad. Los guardias revisaron el resto del local y hallaron en el baño tres envoltorios más de cocaína. «En ese momento, el acusado, con la voluntad de colaborar en la investigación llevada a cabo por los agentes, les manifestó que en su domicilio tenía más sustancias almacenadas para su posterior distribución, y que deseaba hacer entrega de las mismas», plasman los hechos probados, que resultan del pacto entre la Fiscalía, la defensa y el propio autor del delito.

Esa misma madrugada, en torno a las 4 horas, tuvo lugar el registro del domicilio del investigado, con su consentimiento. El hombre entregó a los agentes un envoltorio que contenía un total de 99,1 gramos de cocaína con una pureza del 63,21%, así como cinco huevos de plástico en cuyo interior había papelinas con esta droga y una pureza superior al 90%. También se incautaron de envoltorios con restos de cocaína, una báscula de precisión y un paquete de bolsas de basura con las que el encausado fabricaba los envases de las dosis. La sustancia estupefaciente entregada por el traficante a los agentes podría alcanzar un precio en el mercado negro de 12.189,68 euros.

El acuerdo de conformidad impone una pena de prisión sin efectos, tras la suspensión acordada en la vista de este miércoles en la Audiencia. Además, el acuerdo evita el riesgo de expulsión de España al que se enfrentaba este hombre. Su residencia en el país es legal, por un permiso de residencia de familiar comunitario hasta julio de 2028. Además, tiene en vigor un contrato indefinido de trabajo. El escrito de la Fiscalía, en conformidad con la defensa y el encausado, apunta a su situación de arraigo como razón para no solicitar su expulsión de España, una medida que resultaría «desproporcionada las circunstancias concurrentes». En todo caso, la condena será comunicada a la administración competente.