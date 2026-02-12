La CIG afirma que el 86% de contratos ofertados en sanidad no llega a 6 meses y el 41% es de solo un día

«La política de contratación del Sergas aboga por la precariedad laboral», denuncia la CIG. «Existe un déficit de profesionales, reconocido por el propio Sergas, para la cobertura de ausencias en categorías como enfermería, personal facultativo y, en algunas épocas del año, de TCAE», añade el sindicato. Según sus datos, desde el 1 de enero la duración de los contratos temporales ofertados por el Sergas en el área sanitaria de Ourense no llegó a los seis meses en el 86% de los casos, y fue de solo un día en el 41%. El 85% de los vínculos tuvo una duración inferior a dos meses. La estadística por las distintas categorías sitúa en menos de seis meses la duración del 70% de contratos de lo que va de año en enfermería, mismo porcentaje entre el personal facultativo, y del 89% para técnicas auxiliares.

En respuesta a una consulta de este periódico, el área sanitaria de la provincia defiende que «como bien sabe la CIG, en febrero las contrataciones responden a bajas por enfermedad, normalmente de corta duración, a diferencia de la mayor parte del año, en la que se agota la lista de contrataciones y se concentra la solicitud de permisos o vacaciones, con una media de seis meses de vinculación efectiva en el caso de enfermería». En cuanto a la situación de las TCAE, el pasado verano fue necesario recurrir en Verín a la lista general. «En el caso de los facultativos no se dispone de lista de personal sustituto desde hace años», responde el área sanitaria, que además pone el foco en que «nunca en la historia de la sanidad pública se consiguió una estabilidad laboral como la del actual cuadro de personal del Sergas en Ourense».

La administración subraya que las únicas plazas vacantes «son las derivadas de las jubilaciones o la baja definitiva en el servicio activo, que se convocan mes a mes según se producen», y con el «control periódico» de la comisión de seguimiento del pacto de contrataciones. La CIG ve una «irregularidad» en los llamamientos en enfermería y urge una reunión. El área sanitaria afirma que será este viernes.