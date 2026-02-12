El campus se suma a la promoción de la salud sexual frente a las ITS

La ministra de Sanidad, Mónica García, alertó el pasado octubre de un preocupante aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en España, un repunte de este problema de salud pública que también se ha detectado en otros países de la Unión Europea. Las prácticas sexuales de riesgo, sin medidas de protección como el preservativo, elevan las probabilidades de contraer unas ITS. Para concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud sexual, y ayudar además a la detección temprana con pruebas rápidas de VIH y Hepatitis C, un puesto habilitado por la asociación Apoyo Positivo pretende concienciar a la comunidad universitaria en el campus de Ourense. Este miércoles estuvo en la entrada del edificio Jurídico-Empresarial y hoy jueves ofrecerá información y la posibilidad de hacerse un test en el vestíbulo del edificio Politécnico.

Pruebas rápidas y gratuitas para detectar positivos. | DUVI

Es una iniciativa organizada con motivo del Día Europeo de la Salud Sexual, que se conmemora el 14 de febrero. La jornada en el entorno universitario se centra en la promoción de la salud sexual, la prevención y el diagnóstico precoz del VIH y de otras infeccións de transmisión sexual.

«Esta acción enmárcase de xeito pleno na misión da UVigo de contribuír á mellora da vida das persoas a través da transferencia de coñecemento e do acompañamento», explica Raquel Rey, directora de la Unidade de Diversidade de la institución universitaria, que colabora con la ONG Apoyo Positivo en la organización de esta iniciativa. El objetivo es contribuir a una universidad «segura, informada e libre de estigmas, indo máis aló da simple prevención e dos aspectos de saúde física», para abordar de igual modo aspectos como «o benestar psicolóxico e social en relación coa saúde sexual, orientando e xerando un acompañamento integral a todas as persoas da comunidade universitaria», destaca Rey.

Pablo Barrio atiende el puesto habilitado por Apoyo Positivo. En él ofrece materiales, recursos y asesoramiento sobre salud sexual. en una sala próxima, para garantizar la confidencialidad, es posible realizar pruebas rápidas y gratuitas de VIH y hepatitis virales, con un tiempo de espera de pocos minutos para saber el resultado.

Detección temprana

«O propósito é aumentar o acceso a estas probas de detección, promovendo a importancia de coñecer o estado serolóxico e combater o estigma que aínda rodea estas infeccións», destacan desde la organización. La idea «xorde da necesidade de fomentar a detección temperá para facilitar un tratamento rápido e eficaz e, ao mesmo tempo, contribuír a interromper as cadeas de transmisión».