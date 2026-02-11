Trabajos de humanización en San Cibrao

El Concello de San Cibrao das Viñas ha anunciado finalización de dos obras estratégicas en los núcleos de A Carballeira y Fonteboa, que suman una inversión conjunta que supera los 350.000 euros que han supuesto «un cambio profundo en la fisionomía de las plazas, priorizando al peatón y renovando infraestructuras críticas»· .

La humanización de la plaza en A Carballeira ha contado con una inversión de 220.000 euros. De forma paralela, el Concello ha completado la remodelación integral de la plaza de Fonteboa. En este caso, la inversión ha ascendido a 133.000 euros, contando con la cofinanciación de la Xunta y fondos propios municipales. Según la alcaldesa de San Cibrao, Marta Nóvoa, «nuestro objetivo es que cada rincón del ayuntamiento sea un lugar donde dé gusto vivir».