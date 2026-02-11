Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desarrollo sostenible

Ribeiro-O Carballiño renueva paisaje

Una inversión de más de 266.000 euros permite mejorar espacios del geodestino

Las nuevas marquesinas son un diseño de Pontedeva.

Las nuevas marquesinas son un diseño de Pontedeva.

Lucila González

Ourense

El paisaje de los municipios que forman el Geodestino Ribeiro-O Carballiño está cambiando. Con una inversión de 266.548 euros, se ha puesto en marcha un proyecto —enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino— destinado a restaurar espacios degradados. Se contemplan 37 intervenciones en toda la zona.

Entre las primeras acciones realizadas se encuentra la demolición de un viejo depósito de agua en Cortegada y la rehabilitación de marquesinas en Leiro. También se han retirado vertederos ilegales en Cerdeira (O Irixo), mejorando la limpieza y el aspecto de estos lugares. Según Francisco Fernández, presidente del Geodestino, más que obras aisladas, «el objetivo es integrar la naturaleza, el patrimonio y el turismo en un territorio más limpio y visualmente atractivo».

Este proyecto abarca 21 municipios de la zona, y a medida que avance, mejorará también rutas de senderismo, espacios públicos y áreas recreativas, con el fin de potenciar el atractivo turístico de la comarca y promover un desarrollo más sostenible.n

