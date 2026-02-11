Ribeiro-O Carballiño renueva paisaje

El paisaje de los municipios que forman el Geodestino Ribeiro-O Carballiño está cambiando. Con una inversión de 266.548 euros, se ha puesto en marcha un proyecto —enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino— destinado a restaurar espacios degradados. Se contemplan 37 intervenciones en toda la zona.

Entre las primeras acciones realizadas se encuentra la demolición de un viejo depósito de agua en Cortegada y la rehabilitación de marquesinas en Leiro. También se han retirado vertederos ilegales en Cerdeira (O Irixo), mejorando la limpieza y el aspecto de estos lugares. Según Francisco Fernández, presidente del Geodestino, más que obras aisladas, «el objetivo es integrar la naturaleza, el patrimonio y el turismo en un territorio más limpio y visualmente atractivo».

Noticias relacionadas

Este proyecto abarca 21 municipios de la zona, y a medida que avance, mejorará también rutas de senderismo, espacios públicos y áreas recreativas, con el fin de potenciar el atractivo turístico de la comarca y promover un desarrollo más sostenible.n