Desarrollo sostenible
Ribeiro-O Carballiño renueva paisaje
Una inversión de más de 266.000 euros permite mejorar espacios del geodestino
El paisaje de los municipios que forman el Geodestino Ribeiro-O Carballiño está cambiando. Con una inversión de 266.548 euros, se ha puesto en marcha un proyecto —enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino— destinado a restaurar espacios degradados. Se contemplan 37 intervenciones en toda la zona.
Entre las primeras acciones realizadas se encuentra la demolición de un viejo depósito de agua en Cortegada y la rehabilitación de marquesinas en Leiro. También se han retirado vertederos ilegales en Cerdeira (O Irixo), mejorando la limpieza y el aspecto de estos lugares. Según Francisco Fernández, presidente del Geodestino, más que obras aisladas, «el objetivo es integrar la naturaleza, el patrimonio y el turismo en un territorio más limpio y visualmente atractivo».
Este proyecto abarca 21 municipios de la zona, y a medida que avance, mejorará también rutas de senderismo, espacios públicos y áreas recreativas, con el fin de potenciar el atractivo turístico de la comarca y promover un desarrollo más sostenible.n
