Pegó y amenazó a su madre, con la que convivía en Ourense, para que le diera dinero para drogarse

El problema de las adicciones afecta a quien lo padece y se extiende a las familias. Detrás de los casos de toxicomanía hay historias de sufrimiento, reiteradas oportunidades, decepciones e incluso de violencia. Este miércoles, en el Penal 2 de Ourense, un hombre aceptó un total de 70 días de trabajos en beneficio de la comunidad, tras reconocer que golpeó y amenazó a su madre, a la que le exigió dinero para comprar droga. En la actualidad el hombre está preso.

La condena, dictada con la conformidad del autor tras el acuerdo ratificado en la sala del Penal 2, impone 60 días de trabajos comunitarios por un delito de lesiones, así como dos años de prohibición de porte de armas, y un año de alejamiento con respecto a su progenitora, a una distancia de al menos 200 metros. Por un delito de coacciones, el acusado acepta 10 días de trabajos comunitarios. Antes del acuerdo, la Fiscalía solicitaba penas de prisión en su escrito inicial.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2022, una época en la que el agresor todavía convivía con la madre, que tenía 68 años en aquel momento. Minutos antes de las cinco de la tarde del día 17, el hombre se dirigió a su madre y le pidió dinero porque quería comprar droga. La progenitora se negó y él comenzó a darle patadas en el abdomen. Además, le arrebató el teléfono, que la mujer tenía en la mano, y con esa acción le hizo sangrar un dedo. Acto seguido, se marchó con las llaves del coche. La víctima sufrió lesiones, cuyo alcance se desconoce porque en ese momento no acudió al médico.

La tarde del 20 de agosto de 2022, sobre las 15 horas, el agresor se encaró de nuevo con su progenitora. De forma agresiva y violenta, le dirigió expresiones amenazantes e insultantes, como por ejemplo «me cago en Dios, dame el dinero, hija de puta», indica el escrito de acusación de la Fiscalía, aceptado por la defensa y el acusado con la conformidad. El varón golpeó el mobiliario y tuvo que intervenir su tío para que no fuese a peor la situación, a la que la progenitora no era capaz de hacer frente dado el nivel de agresividad de su hijo. El acusado intentó huir pero fue interceptado por la Policía.