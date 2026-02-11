Pepa Pérez es una de las veteranas consagradas en el Espazo +60 de Afundación. Natural de Vilariño Frío (Montederramo), aunque residente en la ciudad de As Burgas la mayor parte de su vida, no se acuerda ya de cuántos años hace que llegó con su hermana al local de la rúa Progreso, porque tras volver a Ourense dejando atrás una tienda en el campo «dixemos que había que buscar un sitio para entreterse, eu nun principio vía ca idea de facer ioga e este tipo de cousas». Al poco de comenzar, se les ofreció participar en curso de manualidades. Poco pensaba Pepa que, años después y ya sin su hermana, todavía seguiría en esa formación, y que ella, junto a los 36 compañeros voluntarios que la acompañan, conseguiríanayudar con una generosa cantidad a quien lo necesita.

Manualidades que mejoran vidas

Se trata del taller del Espazo +60 Afundación de Ourense, que entregó en la tarde de ayer un cheque solidario a AECC de la localidad con la recaudación obtenida en su tienda solidaria. El total asciende a 2.600 €, cantidad que fue posible recaudar gracias a la venta de productos de artesanía realizados por socias voluntarias del Espazo +60 que participan durante todo el año en el taller solidario. En el acto de entrega estuvieron la coordinadora del Espazo +60 Afundación de Ourense, Jennifer Chamadoira Domínguez; Germán Rodríguez Saa, presidente da AECC Ourense y las personas socias participantes en el taller solidario.

Durante todo el año 36 personas voluntarias de Ourense comparten horas, conocimientos y aprendizajes en el taller del Espazo +60 de Afundación en Ourense. Hacen artesanalmente manteles, collares, neceseres, mandiles y productos de Navidad, entre otros. También colaboran con el Complexo Hospitalario de Ourense entregando almohadas en forma de corazón para pacientes operadas de cáncer de mama, manguitos para niñas y niños hospitalizados y almohadas de lactancia.

En muchos de los casos, para hacer los productos le dan una segunda vida a materiales procedentes de prendas u otros tipos de cosas usadas. Y en los meses de mayo y diciembre, promueven una tienda solidaria para recaudar fondos a beneficio de la delegación ourensana de la Asociación Española contra el Cáncer.

Almohadas solidarias

Las almohadas solidarias para apoyar el brazo son un buen ejemplo del trabajo de las personas voluntarias del Espazo +60 de Ourense. Las confeccionan artesanalmente a partir de un patrón y apoyando una iniciativa nacida en los Estados Unidos en 2001 para facilitar la recuperación de personas que están siendo tratadas de cáncer de mama. El diseño en forma de V de las almohadas tiene innumerables ventajas: entre ellas, las de evitar el roce del brazo y de la herida posterior a la cirugía, facilitar el descanso, o proteger la zona del cuerpo que se está recuperando.

Noticias relacionadas

El grupo de personas mayores de 60 años que participan en Ourense en este programa de Afundación colabora con la Asociación contra el Cáncer desde 2001. Inicialmente, fue solo en Ourense. Poco después, comenzarían a llevar su ayuda también a Verín y O Barco de Valdeorras. El nombre del taller, «Obradoiro de Reciclaje y Solidario», explicita uno de los principios con los que trabajan: emplean de materiales reciclados en los trabajos, implicando al resto de socios y socias del Espazo +60 en la recogida de elementos como telas, hilos o botones.