El Entroido dispara la ocupación y cuelga el cartel de «lleno» en la ciudad

El Entroido vuelve a llenar Ourense hasta la bandera. A pocos días de los actos centrales de la fiesta, la práctica totalidad de los hoteles de la ciudad y del Triángulo Máxico han colgado el cartel de completo, confirmando el tirón turístico de una de las celebraciones más emblemáticas del calendario ourensano.

La situación es visible en la capital, donde encontrar alojamiento para este fin de semana, el grande del Entroido, se ha convertido en una tarea prácticamente imposible. Desde los hoteles del centro urbano hasta los situados en la periferia, la ocupación roza el cien por cien y las pocas plazas disponibles se ofrecen a precios muy superiores a los habituales en una ciudad que, fuera de fechas señaladas, compite con tarifas moderadas dentro del mapa turístico gallego.

Los principales establecimientos hoteleros confirman el lleno absoluto. Desde el Hotel Princess, uno de los cuatro estrellas con mayor capacidad de la ciudad, lo resumen de forma contundente: «completo». Así se encuentran desde hace meses, «aquí hay fechas que se reservan con mucha antelación y el entroido es, sin duda, una de ellas», dicen desde el céntrico establecimiento en el que disponen de un centenar de habitaciones, todas ellas completas de jueves a domingo, con perfiles distintos entre los usuarios, «hay familias, hay jóvenes, hay parejas y hay grupos de amigos», pero todos con algo en común «disfrutar de las fiestas».

En la misma línea se encuentran los otro cinco hoteles que ocupan la categoría de cuatro estrellas, el Barceló, el NH, Hotel Cardenal Quevedo, Hotel Francisco II y el Imi Spa, ya no aparecen disponibles en las principales plataformas de reserva para ninguna de las fechas comprendidas entre este Jueves de Comadres y el Domingo de Entroido, una señal inequívoca de que no quedan habitaciones libres.

Tampoco en la mayor parte de los hoteles de menos estrellas. El Entroido acapara los alojamientos. Tanto así, que el impacto de esta elevada demanda se deja sentir con especial intensidad en las viviendas de uso turístico. En los principales portales de alquiler vacacional, los mismos donde ya no están disponibles los hoteles, apenas quedan alojamientos libres a pesar de que la ciudad cuenta con más de 450 registrados, una oferta residual que ha ido acompañada de una fuerte subida de precios. En algunos casos, pasar una sola noche durante el Entroido alcanza cifras poco habituales en Ourense: apartamentos situados en enclaves céntricos superan los 400 euros por noche, cuando los mismos inmuebles pueden encontrarse por menos de 100 euros en un fin de semana ordinario.

La situación es aún más restrictiva en el casco histórico. Con los hoteles del centro completamente llenos, la oferta se reduce a un número muy limitado de apartamentos turísticos que cotizan a precios de auténtico lujo. Alojarse dos noches en el corazón de la ciudad puede suponer un desembolso superior a los 500 euros, una barrera económica que deja las últimas camas disponibles reservadas principalmente para grupos o visitantes dispuestos a compartir gastos.

Las opciones más económicas con respecto a la urbe se localizan en la periferia, obligando a los visitantes a desplazarse en coche o taxi para poder participar en las celebraciones. Una tarea que los visitantes tratan de evitar para poder disfrutar de la noche.

Pleno en el Triángulo Máxico

El fenómeno se extiende al conocido Triángulo Máxico. En las localidades de Xinzo de Limia, Verín y Laza los hoteles, hostales y pensiones confirman también el cartel de completo para los días grandes de la fiesta, una circunstancia que se repite año tras año y que consolida a estas celebraciones como un potente atractivo turístico.

Desde el Hotel Alda en Xinzo de Limia aseguran que las 40 habitaciones están ocupadas para este fin de semana, «como ya estuvieron en el Fareleiro, en el Oleiro y en el Corredoiro» porque «entre la gente que quiere vivir las pantallas y la gente que quiere venir de fiesta, todo el mundo encuentra un motivo para disfrutar del Entroido de Xinzo». No son los únicos, se repite el lleno en la villa en el Hotel Orly y en el Hotel 2 de Mayo.

En Verín, A Morada do Cigarrón no albergará a sus figuras, pero sí a quienes acuden a verlas. Aunque solo si «reservaron con mucha antelación». La pensión cuenta con una veintena de habitaciones y llenarlas es muy fácil, tanto que lo difícil es ser el que logre alojarse en una de ellas, «nosotros abrimos las reservas para estas fechas ya en periodo de verano y se acaban antes que cierre el año», comentan desde el céntrico negocio de la villa del Támega donde «tenemos clientes tan fieles que llevan viniendo cinco o seis años». En la lista, familias, parejas, amigos y nacionalidades gallegas, nacionales y portuguesas.

El último vértice del triángulo, Laza, es también el núcleo con menos habitantes y, como tal, también el que dispone de menos servicio de hospedaje. Las opciones que tiene el municipio, tampoco encuentran hueco en su agenda para el fin de semana, pero desde la Casa Blanco Conde invitan a acudir «el Martes de Entroido, que del martes al miércoles hay disponibilidad y se trata de un día igual de precioso que el resto porque el entroido en Laza es todo espectacular», asegura la propietaria, que añade que «es un día menos masificado, mejor para ver de verdad a nuestros peliqueiros».