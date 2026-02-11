La Diputación inyecta 326.000 euros para obras y cultura

La Xunta de Gobierno de la Diputación de Ourense aprobó un total de once acuerdos que suponen la movilización de 326.491,32 euros en inversiones directas para los ayuntamientos y en acciones culturales estratégicas para el conjunto de la provincia. La sesión estuvo marcada por dos grandes ejes prioritarios de la acción provincial: el apoyo directo y constante a los ayuntamientos, con una inversión de 226.491,32 euros, y el impulso a la cultura y a la creación editorial, a través de la aprobación del Plan Anual de Publicaciones de la Diputación para el ejercicio 2026, dotado con 100.000 euros.