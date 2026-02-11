Dinamización del rural
La Diputación inyecta 326.000 euros para obras y cultura
La Xunta de Gobierno de la Diputación de Ourense aprobó un total de once acuerdos que suponen la movilización de 326.491,32 euros en inversiones directas para los ayuntamientos y en acciones culturales estratégicas para el conjunto de la provincia. La sesión estuvo marcada por dos grandes ejes prioritarios de la acción provincial: el apoyo directo y constante a los ayuntamientos, con una inversión de 226.491,32 euros, y el impulso a la cultura y a la creación editorial, a través de la aprobación del Plan Anual de Publicaciones de la Diputación para el ejercicio 2026, dotado con 100.000 euros.
- Hallado un cadáver en el embalse de Castrelo de Miño, en Ribadavia
- Ourense bajo la lluvia: el Miño supera los 7 metros y los embalses evacúan
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Nueva jugada del campo ourensano: la tractorada irá a Madrid en los próximos días
- El corte de la A-52 podría obligar a cancelar el desfile de pantallas en Xinzo
- Una niña contó a su profesora que temía por la vida de su madre, víctima de violencia machista
- De la hostelería a la sacristía: servir, ahora, desde el corazón de la catedral
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52