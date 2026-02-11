Concello de Barbadás: El microgobierno de tres resiste, "pese a las zancadillas"

Casi se cumplen dos meses del inicio de la andadura del gobierno municipal en minoría de tres ediles en Barbadás, después del tsunami político que se vivió en el Concello tras la denuncia de supuesto acoso laboral de una edil del equipo del entonces alcalde socialista, Xosé Carlos Valcárcel,algo que él siempre negó y que le llevó a cursar la baja voluntaria en el PSOE, por pedirle una dimisión como regidor, que también rechazó, «porque no me dieron ni oportunidad de defenderme», clama.

En esta encrucijada, y tras perder a cinco de los ocho concejales de gobierno, que acataron la disciplina socialista y dejaron solo a su regidor — ahora alcalde no adscrito—, el gobierno local de Barbadás no solo resiste, «sino que, redoblando el trabajo y con muchas ganas , estamos sacando todo adelante», indica Valcárcel.

«Y eso pese a alguna zancadilla, que vienen habitualmente no de los grupos de la oposición, sino de las concejalas que antes formaban parte de nuestro gobierno», lamenta Daniel Rey, concejal de Democracia Ourensana.

Pero, ¿cómo se sobrevive con un gobierno de tres concejales donde antes había ocho?. Para los tres la clave no es solo «redoblar esfuerzos», aunque en algún caso duplican o multiplican por tres las competencias, sino delegar en esos técnicos y concejales que se están esforzando por hacer lo mejor posible su trabajo» , explica el también concejal del gobierno José Manuel Morgade .

En este microgobierno de tres, el regidor y el concejal de DO tienen dedicación exclusiva, y Morgade, quien también cursó baja en el PSOE tras la crisis municipal de diciembre, y siguió brindando apoyo a su alcalde concilia su labor política con la abogacía. En su caso pero «al tratarse de una profesión liberal me permite dedicarle todo el tiempo posible a todas las competencias que tengo el Concello. A los tres nos aumentó la carga de competencias, pero gestionar, gracias a la ayuda de esos funcionarios que «se han arremangado»· indica coloquialmente «está siendo más fácil de llevar» .

Para Xosé Carlos Valcárcel, «la respuesta de la calle nos importa y nosotros estamos trabajando por los vecinos; notamos su apoyo e incluso algunos no entienden muy bien qué ha pasado y por qué nos hemos quedado en minoría».

Si su prioridad era hace casi dos meses una posible denuncia contra el secretario xeral del PSdeG-PSOE , por pedirle la dimisión como alcalde sin llegar siquiera a darle derecho de audiencia y escuchar su versión, «ahora eso es secundario. No es que lo haya descartado, pero la prioridad es sacar este concello adelante y luchar por los vecinos».

Para Daniel Rey, el hombre de Gonzalo Pérez Jácome, en el Concello de Barbadás, pues ha cogobernado con el PSOE desde principios de mandato, «no solo tenemos muchos proyectos en marcha e inversiones que entre los tres vamos a sacar adelante, sino que nos hemos tenido que enfrentar a muchos problemas, como un programa de Navidad que no gestionábamos nosotros; toda la problemática del temporal, que es un problema a mayores de la gestión diaria, y ahora también sacar adelante proyectos como el del Entroido. Cierto que mis 23 años de experiencia como funcionario me han ayudado», advierte. Lamenta sin embargo que «mientras los otros dos partidos de la oposición, PP y Partido Galego, están colaborando para sacar adelante el ayuntamiento, nuestras excompañeras de gobierno no siempre dan toda la ayuda deseada».

En estos momentos Barbadás es uno de los concellos con mayor población de la provincia, y está ya en los 11.200 vecinos censados, a los que habría que sumar una cifra no definida de personas que viven en el municipio, pero aún censados en el concello de la capital.

«Ahora todo fluye»

Conseguir sacar adelante con tres concejales un gobierno que antes llevaban ocho «es posible también gracias a la coordinación», coinciden, ya que «ya no hay compartimentos estancos, en los que a veces cada uno era muy celoso de que no le tocasen sus áreas. Ahora todo fluye, y entre los tres comentamos y consensuamos qué podemos hacer en cada área», asegura José Manuel Morgade.

No quieren aventurar qué ocurrirá dentro de un año, cuando se convoquen las municipales: si habrá alguna candidatura independiente o si este será su último viaje municipal después de ocupar la Alcaldía —en el caso de Xosé Carlos Valcárcel— desde las elecciones de 2015.

Por ahora sus miras es «llegar hasta final de mandato, no creemos que sea fácil ni se le ocurra a nadie presentar una moción cuando resta un año de gobierno», señalan y ejecutar obras y proyectos «con ayudas ya concedidas».

Entre ello está el Plan Edil, en colaboración con San Cibrao das Viñas y Pereiro de Aguiar, con una inversión conjunta de 10 millones de euros. Esperan que la prioridad siga siendo Barbadás y que las presiones o intereses políticos no enturbien el futuro de un concello que no para de crecer.