El cocido ourensano llegará a toda la península con Correos
El servicio postal reactiva una campaña para enviar sus productos con un descuento
Redacción
Correos ha reactivado este mes de febrero una campaña especial para el envío de productos del cocido gallego desde Ourense a toda la península, tras la «buena acogida» registrada el año pasado. La iniciativa permite a los ciudadanos beneficiarse de descuentos durante todo el mes, coincidiendo con el Entroido y con la temporada de mayor consumo de esta propuesta gastronómica.
«En el menor plazo posible»
La promoción está dirigida al envío de chorizos caseros, lacón, chicharrones, androlla, botelos y otros alimentos habituales del cocido. Para facilitar la distribución, participan tanto las oficinas postales como los carteros rurales que realizan el servicio puerta a puerta.
En la provincia intervienen las unidades de Bande, O Barco de Valdeorras, Castro Caldelas, Celanova, A Gudiña, Maceda, A Pobra de Trives, Ribadavia, A Rúa de Valdeorras, Verín, Viana do Bolo y Xinzo de Limia. Los clientes deberán envasar correctamente los productos e introducir la cantidad deseada en los paquetes.
Correos adapta la operativa para que la entrega se realice «en el menor plazo posible» y llegue en condiciones óptimas, por lo que la admisión se efectuará de lunes a jueves. Además de precios reducidos, el servicio permite escoger el lugar de entrega —domicilio, empresa, local comercial u oficina postal— e incluye avisos por SMS y correo electrónico para el destinatario.
