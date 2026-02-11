Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cocido ourensano llegará a toda la península con Correos

El servicio postal reactiva una campaña para enviar sus productos con un descuento

Imagen de archivo de un cocido. | IÑAKI OSORIO

Redacción

Ourense

Correos ha reactivado este mes de febrero una campaña especial para el envío de productos del cocido gallego desde Ourense a toda la península, tras la «buena acogida» registrada el año pasado. La iniciativa permite a los ciudadanos beneficiarse de descuentos durante todo el mes, coincidiendo con el Entroido y con la temporada de mayor consumo de esta propuesta gastronómica.

«En el menor plazo posible»

La promoción está dirigida al envío de chorizos caseros, lacón, chicharrones, androlla, botelos y otros alimentos habituales del cocido. Para facilitar la distribución, participan tanto las oficinas postales como los carteros rurales que realizan el servicio puerta a puerta.

En la provincia intervienen las unidades de Bande, O Barco de Valdeorras, Castro Caldelas, Celanova, A Gudiña, Maceda, A Pobra de Trives, Ribadavia, A Rúa de Valdeorras, Verín, Viana do Bolo y Xinzo de Limia. Los clientes deberán envasar correctamente los productos e introducir la cantidad deseada en los paquetes.

Correos adapta la operativa para que la entrega se realice «en el menor plazo posible» y llegue en condiciones óptimas, por lo que la admisión se efectuará de lunes a jueves. Además de precios reducidos, el servicio permite escoger el lugar de entrega —domicilio, empresa, local comercial u oficina postal— e incluye avisos por SMS y correo electrónico para el destinatario.

