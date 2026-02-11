250 perjudicados en los fraudes con el bono de 100 euros del Concello de Ourense

El bono de 100 euros del Concello de Ourense movilizó 10 millones de euros en la primavera de 2023, en la antesala de las municipales, para incentivar el consumo en el comercio y la hostelería de la ciudad en la pospandemia. Todas las personas empadronadas en el municipio tenían derecho a esta ayuda, con independencia del nivel de ingresos. La tramitación podía realizarse de manera presencial, con una cita, pero fundamentalmente se cursó a través de una web del Ayuntamiento, desde la que podía descargarse el bono en un móvil o un ordenador. Esa convocatoria, muy popular, con multitud de beneficiarios, dio lugar, también, a una gran cantidad de fraudes que obligaron a intervenir a la Policía, la Fiscalía y los juzgados.

En una vista celebrada ayer en el Penal 2 por uno de estos casos, un agente de Policía manifestó que «en esta investigación hubo 250 perjudicados». Algunos casos no llegaron a cuajar como denuncia porque entre quienes usaron el vale sin permiso había incluso familiares de los beneficiarios. En los casos comunicados, el Concello resarció a los verdaderos titulares con un nuevo vale de 100 euros. Como parte perjudicada, el Ayuntamiento es el destinatario de las indemnizaciones por responsabilidad civil que se van imponiendo en el reguero de procedimientos abiertos por delitos de estafa, en varios casos en modo continuado.

A dos vistas señaladas ayer en los dos juzgados penales de Ourense acudieron una abogada municipal y el secretario del pleno, Francisco Cacharro, que se personó para ratificar las denuncias. En el Penal 2 se celebró en ausencia el juicio contra un acusado de una estafa con el bono de 100 euros tras usar los datos de un cliente de telefonía, que le había facilitado a finales de 2022. Hizo una compra en un comercio de electrodomésticos. La Fiscalía pide una condena de 15 meses de prisión para el presunto estafador. En el Penal 1 había un juicio contra una acusada de otro fraude con un bono, pero la vista se suspendió por un reciente cambio de defensa.

Desde hace meses, los dos juzgados de lo Penal de Ourense han registrado varios juicios, la mayoría saldados con condenas de conformidad a personas jóvenes y sin antecedentes penales, que se conforman con penas de prisión suspendidas, tras pactar con la Fiscalía y reconocer que usaron de forma fraudulenta los vales de otras personas para pagar en varios locales.

Al principal sospechoso después de que se destapara el fraude masivo de los bonos, un joven con conocimientos en asuntos informáticos y en materia de ciberseguridad, cuya causa sigue en fase de instrucción, se le incautaron dispositivos móviles y electrónicos que fueron remitidos para su análisis al Centro Criptológico Nacional.