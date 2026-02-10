Seguridad vial
El PSOE pide sistemas de detección del estado de los viales urbanos
Redacción
El grupo municipal del PSdeG-PSOE en el Concello de Ourense, ante continuas incidencias o hundimientos del firme con socavones o derrumbes, ha solicitado directamente al alcalde de Ourense que implemente «mecanismos innovadores y proactivos de control y mantenimiento viario, siguiendo ejemplos que funcionan en otras ciudades» .
Estos sistemas, que están ya funcionando en otros ayuntamientos, tienen la capacidad, indican, de conocer de forma anticipada el estado de una vía y actuar antes de que se produzca un incidente.
Entre las propuestas que hacen está «la sistematización del mapeo y detección automatizada de deterioro del firme, mediante tecnologías como sensores e inteligencia artificial, que permiten actuar antes de que se produzcan hundimientos».
También proponen al alcalde «la creación de una plataforma integrada de gestión del espacio público y del pavimento, como ya se están haciendo en Vitoria-Gasteiz».
También le proponen como medida a ejecutar en el municipio, un «inventario y y monitorización activa de las condiciones del firme urbano, con criterios técnicos homologados y uso de materiales y técnicas más rápidos y sostenibles para las reparación», así como «un plan integral de movilidad que ponga orden en el tráfico de la ciudad».
Advierten de que la aparición de socavones s en distintos puntos de la ciudad, «algunos de ellos sin arreglo definitivo durante semanas o meses, son consecuencia directa del deterioro del firme y de la falta de mantenimiento, suponen un riesgo real para vehículos y peatones y son un síntoma claro de la dejadez en la conservación del espacio público» lo que, unido, indican, a un mal plan de regulación de tráfico, complica la circulación.
