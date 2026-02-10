Primaria diseñará la camiseta de Galiciencia

El alumnado de Educación Primaria de todos los centros de Galicia podrán participar en el concurso de diseño de la camiseta oficial de la nueva edición de Galiciencia, la mayor feria científica de la comunidad que, una vez más promovida por el Parque Tecnolóxico de Galicia, reunirá el 13, 14 y 15 de mayo los principales proyectos escolares.

A estos que se expondrán se le suma este concurso de diseño, en el que las propuestas para la camiseta tendrán que tener como punto de referencia cualquier objeto o entorno relacionado con la ciberseguridad, la temática que rige esta edición. El plazo para presentar los diseñor finalizará el próximo 16 de marzo, y cada alumno podrá presentar un máximo de dos propuestas, que deberán ser originales e inéditas.