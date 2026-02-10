Feria científica
Primaria diseñará la camiseta de Galiciencia
El alumnado de Educación Primaria de todos los centros de Galicia podrán participar en el concurso de diseño de la camiseta oficial de la nueva edición de Galiciencia, la mayor feria científica de la comunidad que, una vez más promovida por el Parque Tecnolóxico de Galicia, reunirá el 13, 14 y 15 de mayo los principales proyectos escolares.
A estos que se expondrán se le suma este concurso de diseño, en el que las propuestas para la camiseta tendrán que tener como punto de referencia cualquier objeto o entorno relacionado con la ciberseguridad, la temática que rige esta edición. El plazo para presentar los diseñor finalizará el próximo 16 de marzo, y cada alumno podrá presentar un máximo de dos propuestas, que deberán ser originales e inéditas.
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Hallado un cadáver en el embalse de Castrelo de Miño, en Ribadavia
- Ourense bajo la lluvia: el Miño supera los 7 metros y los embalses evacúan
- Nueva jugada del campo ourensano: la tractorada irá a Madrid en los próximos días
- El corte de la A-52 podría obligar a cancelar el desfile de pantallas en Xinzo
- Una niña contó a su profesora que temía por la vida de su madre, víctima de violencia machista
- De la hostelería a la sacristía: servir, ahora, desde el corazón de la catedral
- La vivienda usada se dispara un 18,4% en Ourense, hasta los 2.009 euros/m2