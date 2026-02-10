A juicio por un atraco a golpes y por usar la tarjeta de la víctima en un bar y un estanco

Tres jóvenes acusados de la autoría en Ourense de un robo con violencia, lesiones y estafa a un hombre que sufrió una paliza en la calle, de madrugada, y a quien le robaron una alianza y una pulsera de oro, más el móvil y la cartera, serán juzgados a finales de septiembre en el Penal 1 de Ourense. En el acto de audiencia preliminar, celebrado este lunes, no se alcanzó un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y las defensas de los encausados, que al menos en esta fase del procedimiento no reconocen los términos de la acusación. La Fiscalía pide una condena de cuatro años de cárcel más 960 euros en multas para cada sospechoso. Para uno de ellos, nacido en Venezuela, pide que la pena de prisión se sustituya por siete años de expulsión de España. Hay otro que también nació en ese país pero tiene nacionalidad italiana.

El caso llegará a juicio más de cuatro años después de los hechos, ocurridos a las 6 de la madrugada del 24 de julio de 2022. La víctima caminaba por la calle Lamas Carvajal, en pleno centro de la ciudad. La Fiscalía sostiene que los tres acusados y una cuarta persona, menor de edad, interceptaron al perjudicado. Presuntamente, mientras uno de ellos lo agarró por el cuello el resto le daba golpes por todo el cuerpo. Cuando la víctima se encontraba tendida en la acera—sufrió politraumatismos—, le sustrajeron una alianza y una pulsera de oro, un móvil y una cartera. Presuntamente, usaron más tarde la tarjeta del afectado en una cafetería y un estanco. Para el supuesto de una condena, el ministerio público pide que los encausados abonen los 83 euros sustraídos con la tarjeta, 640 euros de los efectos apropiados y 175 euros por las lesiones causadas.