A Escola Provincial de Gaitas suma 300 pregos de cordel ao seu Arquivo

O Arquivo Histórico Audiovisual da Escola de Gaitas da Deputación de Ourense vén de incorporar ao seu fondo documental trescentos pregos de cordel do século XIX, un conxunto de pezas de enorme valor histórico e etnográfico que supón un paso decisivo na preservación da memoria colectiva e da tradición oral de Galicia.

As coplas de cego foron, desde o século XIV, un dos principais vehículos de transmisión de historias, sucesos e noticias entre a poboación. Popularmente denominadas como os «libros dos pobres», eran creadas e difundidas por persoas moitas veces iletradas, pero cunha extraordinaria capacidade narrativa e comunicativa.

A Escola fai un chamamento público a todas aquelas persoas ou familias que poidan conservar obras históricas nos seus fogares.