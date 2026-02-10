Música tradicional
A Escola Provincial de Gaitas suma 300 pregos de cordel ao seu Arquivo
O centro sumou da man da Deputación exemplares do século XIX, e fai un chamamento para recuperar máis coplas e romances
O Arquivo Histórico Audiovisual da Escola de Gaitas da Deputación de Ourense vén de incorporar ao seu fondo documental trescentos pregos de cordel do século XIX, un conxunto de pezas de enorme valor histórico e etnográfico que supón un paso decisivo na preservación da memoria colectiva e da tradición oral de Galicia.
As coplas de cego foron, desde o século XIV, un dos principais vehículos de transmisión de historias, sucesos e noticias entre a poboación. Popularmente denominadas como os «libros dos pobres», eran creadas e difundidas por persoas moitas veces iletradas, pero cunha extraordinaria capacidade narrativa e comunicativa.
A Escola fai un chamamento público a todas aquelas persoas ou familias que poidan conservar obras históricas nos seus fogares.
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Hallado un cadáver en el embalse de Castrelo de Miño, en Ribadavia
- Ourense bajo la lluvia: el Miño supera los 7 metros y los embalses evacúan
- Nueva jugada del campo ourensano: la tractorada irá a Madrid en los próximos días
- El corte de la A-52 podría obligar a cancelar el desfile de pantallas en Xinzo
- Una niña contó a su profesora que temía por la vida de su madre, víctima de violencia machista
- De la hostelería a la sacristía: servir, ahora, desde el corazón de la catedral
- La vivienda usada se dispara un 18,4% en Ourense, hasta los 2.009 euros/m2