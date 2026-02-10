Fraudes
La cooperadora necesaria en una ciberestafa sufrida por una ourensana actuó por un «miedo insuperable»
La acusada sufrió «presiones» de otras personas para que facilitase su cuenta bancaria como intermediaria en el engaño
Tras un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa, una mujer aceptó este lunes una pena de 3 meses de prisión, que no deberá cumplir con la condición de que no cometa ningún nuevo delito durante los próximos dos años, y pague además 800,02 euros, más intereses, a la perjudicada de una ciberestafa en la que esta acusada actuó con un rol de cooperadora necesaria. Los términos del acuerdo de conformidad dan por probado que la encausada «recibió presiones por parte de terceras personas» para utilizar su cuenta y servir de intermediaria, recibiendo el 14 de abril de 2023 el dinero defraudado a la víctima por los ciberdelincuentes, y remitiéndolo con posterioridad a otra cuenta. La Fiscalía reconoce en este caso la aplicación de una circunstancia atenuante analógica muy cualificada de una actuación por miedo insuperable.
Indemnización a la víctima
La defensa se mostró conforme con la rebaja introducida por el ministerio público, y solicitó la suspensión de la pena de prisión impuesta. La magistrada del Penal 1 de Ourense accedió a la aplicación de ese beneficio, porque la encausada carecía de antecedentes penales computables. La cooperadora necesaria de la ciberestafa, que acepta la condena de conformidad, podrá pagar la responsabilidad civil en cuotas de 40 euros al mes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Hallado un cadáver en el embalse de Castrelo de Miño, en Ribadavia
- Ourense bajo la lluvia: el Miño supera los 7 metros y los embalses evacúan
- Nueva jugada del campo ourensano: la tractorada irá a Madrid en los próximos días
- El corte de la A-52 podría obligar a cancelar el desfile de pantallas en Xinzo
- Una niña contó a su profesora que temía por la vida de su madre, víctima de violencia machista
- De la hostelería a la sacristía: servir, ahora, desde el corazón de la catedral
- La vivienda usada se dispara un 18,4% en Ourense, hasta los 2.009 euros/m2