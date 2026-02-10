Los cauces se relajan, pero volverán a subir a lo largo de esta semana

Pocas ocasiones hay más idóneas para emplear el dicho meteorológico por excelencia, pero en esta ocasión se le debe poner un ligero apunte: la provincia de Ourense no vivió ayer una «calma después de la tormenta de cátedra», sino un amaine de las precipitaciones que se acabará hoy mismo con la llegada de una nueva borrasca.

Atendiendo a la parte positiva, las ciudades y aldeas más fluviales de la provincia termal han despertado con un cauce notablemente más reducido que el que tuvieron que padecer esta última semana. Según comunicó a los medios Carlos Ruiz del Portal, jefe de la oficina de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, los niveles de los caudales han ido descendiendo progresivamente durante los últimos 4 días. En las últimas horas del día de ayer, el río Miño a su paso por Ourense despedía agua a una potencia ligeramente superior a los 1.000 metros cúbicos por segundo, después de que el pasado viernes la cifra superara los 2.200 m3/s.

También considerable ha sido la bajada en Ribadavia, pues el punto de control registró caudales inferiores a los 130 m3/s en el río Avia, tras alcanzar más del triple el 5 de febrero (esa noche se llegó a un nivel de 426). Además del caso especial de la ciudad de As Burgas y la capital de O Ribeiro, el resto del ríos de la provincia se han beneficiado de la bajada de intensidad de las lluvias: la confederación cerró el día con 8 cauces en alerta, ninguno en nivel rojo y tan solo 2 de ellos en naranja, mientras que el día anterior 7 de los 9 cauces en aviso mantenían alertas superiores a la amarilla, con una de ellas en advertencia máxima.

Una precipitación no habitual

Eso sí, las reducciones de los caudales no implica la vuelta a los niveles normales, pues las capacidades de ríos y embalses se ha multiplicado aún en momentos de calma debido al incremento inusual de las precipitaciones en este inicio de año. Carlos Ruiz del Portal ha cifrado en un 40% más de lluvia la registrada desde el inicio del año hidrológico comparado comparado con «lo habitual hasta esta fecha», lo que se ha reflejado en una media de 840 litros de lluvia por metro cuadrado recogidos en las estaciones de control de la confederación. En el caso de los embalses, los que pertenecen a la cuenca Miño-Sil se encuentran al 85% de media de su capacidad, un 15% más de lo esperable en esta época del año, y las presas han recogido en estas últimas dos semanas lo equivalente a un cuarto del total que pueden soportar.

Un tren de borrascas que en el día de hoy hará su enésima parada en la estación ourensana. Como informa del Portal, se prevé el chorro polar que atacará de nuevo la península deje en la cuenca Miño-Sil una precipitación media acumulada de 108 litros por metro cuadrado, que en A Limia podría llegar hasta los 200, hasta el viernes. Comparando esta cifra con el acumulado de 136 litros que se registró la semana pasada, el escenario no será diferente: la confederación espera crecidas y precipitaciones similares a las recientes, y que podrían ser incluso más pronunciadas que las de los últimos días.

Noticias relacionadas

Por otra parte, las lluvias acumuladas han producido nuevos desperfectos en lo material. En Ourense, el atrio de la iglesia de la Santísima Trinidad tuvo que ser precintado por la Policía Local después de que un muro que pertenecía a una viviente adyacente se derrumbase durante la madrugada. Mientras, en el concello de Boborás Protección Civil tuvo que cortar el tráfico en la carretera que conecta los lugares de Salón y Sobredo, en la parroquia de Albarellos, al visualizar una impactante grieta que desvelaba el colapso del asfalto, así como un riesgo de derrumbe del muro que sostiene el vial.