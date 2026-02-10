Califican de «muy deficiente» el estado de claustro de San Francisco y fuentes de As Burgas

Dos de los ocho bienes de interés cultural (BIC) incluidos en el ámbito del casco histórico de Ourense —las fuentes termales de As Burgas y el claustro de San Francisco— tienen un estado de conservación «muy deficiente», al igual que el propio casco histórico, declarado también BIC como conjunto. Además, otros doce equipamientos públicos o zonas verdes ubicados en ese mismo perímetro presentan un estado deficiente o malo de conservación.

Turistas en la fuente termal de As Burgas. | IÑAKI OSORIO

Son las conclusiones del estudio de la consultora de A Coruña que ha elaborado el Plan de Dinamización del casco viejo de la ciudad, encargado por el Concello de Ourense, para marcar las directrices de rehabilitación tras ser declarada Área Rexurbe por la Xunta casi la totalidad de esta zona histórica.

El equipo redactor de este plan de dinamización del casco histórico de Ourense, la firma Estratega Consulting Global SL, de A Coruña, integrado por arquitectos, sociólogos, urbanistas y economistas, realiza además del estudio urbanístico, social y económico del casco viejo, la propuesta posterior de proyectos para actuar en esos tres ámbitos y su coste aproximado final: algo más de 41,4 millones de euros.

Estado de las 8 zonas BIC

Es en el apartado de «Indicadores de degradación arquitectónica, urbanística o ambiental del conjunto histórico» donde se da una calificación al estado de los equipamientos del conjunto histórico, las zonas verdes y espacios libres, y a los ocho BIC existentes en ese ámbito del casco viejo.

Llama la atención que un equipo de expertos otorgue la calificación de «muy deficiente» al estado de las fuentes termales de As Burgas; la misma nota, la más baja, al estado del claustro del convento de San Francisco; y una nota de «deficiente» al estado general del casco histórico, que está declarado también como bien de interés cultural. En los tres casos se trata de bienes de titularidad municipal.

Sí califican como «bueno» el estado del Palacio Episcopal y de la catedral de San Martiño, que son de titularidad de la Iglesia; así como el Archivo Arqueológico y el Archivo Histórico Municipal.

Zonas verdes y espacios libres

En este apartado, los expertos otorgan en su estudio una calificación de «deficiente» al estado de los jardines de la Praza de San Marcial, Praza Manuel Sueiro, la arboleda de la zona de Rianxo, Praza da Trindade, Praza da Sal, Praza dos Suaves, Praza do Correxidor, Praza da Estrela y el Jardín de la Antigua Cárcel. También consideran «malo» el estado del jardín de As Burgas.

Aprueban, en este mismo apartado de zonas verdes y espacios públicos, por un estado de conservación y dotación de infraestructuras considerado «bueno» por los especialistas, los jardines de Padre Feijóo, Praza de San Cosme, Praza da Imprenta, así como el Xardín do Vilar, Praza da Magdalena y las plazas de San Martiño, dos Eirónciños y Praza do Ferro. También aprueban el estado del Atrio a Trindade, Saco Arce, Praza Maior y Praza do Trigo.

Un Concello «deficiente»

Finalmente, en el apartado de equipamientos en el conjunto histórico, consideran que tienen un estado deficiente el propio edificio del Concello y las oficinas que acogen los Servicios Sociales, así como la antigua cárcel, cuyo estado califican de «ruina».

Aprueban el estado de las oficinas de Recaudación, Urbanismo, Centro de Iniciativas Empresariales, el Teatro Principal, y suspenden en este apartado al Museo Arturo Baltar por el estado del edificio.

La plaza de abastos obtiene una calificación de «buena» porque, aunque lleve siete años vacía, al menos ahora está restaurada. También incluyen como equipamientos el Liceo, Correos, la Diputación, los colegios San Xosé y Otero Pedrayo, el colegio Irmáns Villar y el albergue de peregrinos, cuyo estado de conservación es «bueno», al igual que el propio Obispado y las iglesias.

En este apartado destacan que «son precisos equipamientos de carácter asistencial, tales como centros de día, servicios de atención a la tercera edad, guarderías infantiles y dotaciones de carácter deportivo en esta zona histórica, que está incluida dentro de las futuras actuaciones del Rexurbe declarado por la Xunta».

De hecho, en el apartado de indicadores de degradación arquitectónica, urbanística o ambiental del casco histórico, indican que, al margen de los datos que suman 1.065 edificios con un total de 651.007 metros cuadrados construidos, hay 70 en estado ruinoso, 129 en mal estado y 432 en estado deficiente. Solo 434 tienen la nota de «buen estado», lo que supone el 40,75 % del total.

En este apartado ratifican que la zona sur del casco histórico —el ámbito comprendido entre la Praza Maior y los edificios residenciales anexos a la Praza da Trindade— precisa de una recuperación integral, no solo de la edificación, sino también de los espacios públicos, muy degradados.

Degradación en zona vinos

De igual modo, añaden que «los espacios comprendidos en la zona noreste también se encuentran en una situación de degradación», como la conocida zona «dos viños».

De hecho, proponen la posibilidad de que esa zona sur del casco viejo se declare ZER, es decir, zona de especial necesidad de rehabilitación, a la que se recurre en ocasiones cuando hace falta —indican— «una intervención urgente debido a su estado de deterioro». La declaración de una zona ZER facilitará la instalación de dotaciones o equipamientos y supone un impulso para la recuperación económica y social del ámbito.