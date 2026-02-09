Ourense afronta el lunes con estabilidad vigilada en los ríos

La provincia inicia la semana con una situación hidrológica estabilizada, tras varias jornadas marcadas por precipitaciones intensas y caudales elevados. Según los últimos datos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, la tendencia es de «calma» relativa, aunque el mapa de riesgos continúa mostrando numerosos puntos en situación de aviso.

Así lo explica Carlos Ruiz del Portal, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica del organismo de cuenca, quien señala que en la demarcación existen actualmente 20 puntos de aforo en alerta: 11 en nivel amarillo, 8 en naranja y uno en rojo—el Miño en A Peroxa—, lo que obliga a mantener la vigilancia.

En la ciudad de Ourense, el río Miño se mantiene estable en nivel naranja, mientras que en Ribadavia el caudal ha descendido hasta los 190 metros cúbicos por segundo, consolidando una tendencia a la baja tras los picos registrados la pasada semana.

Las cifras de precipitación explican la magnitud del episodio. En solo siete días, se han acumulado 136 litros por metro cuadrado, un 30% más de lo que suele llover en todo febrero. Esta acumulación ha llevado a los embalses de la demarcación a situarse en torno al 86% de su capacidad, muy por encima de los valores habituales para estas fechas.

El fin de semana ha estado marcado por el paso de la borrasca Marta, que dejó 278 incidencias en Galicia, principalmente por inundaciones, nieve en carreteras y caída de árboles, sin que se hayan registrado daños personales graves. En la provincia se contabilizaron 62 de las intervenciones, según datos del 112 Galicia.

Noticias relacionadas

Pese a la tregua de las últimas horas, los técnicos advierten de que será breve. Los modelos meteorológicos apuntan a la entrada de una nueva borrasca a partir del martes, con acumulaciones que podrían rondar los 120 litros por metro cuadrado hasta el viernes, lo que provocaría un nuevo repunte de los caudales a mediados de semana. De hecho, continúa activo en Plan Inungal de la Xunta de Galicia que mantiene el seguimiento no solo del Miño en A Peroxa, por continuar en nivel rojo, sino también de otros cuatro puntos en umbral naranja: el Miño, en la ciudad, el Avia, en Ribadavia, el Limia, en Bande y el Támega en Oímbra.