El Entroido se impone: cigarróns y pantallas llenan calles de Verín y Xinzo

El Entroido resiste a todo. Ni la lluvia que durante la semana amenazó con las crecidas del Támega en Verín, rozando umbrales de nivel alto, ni la tractorada que obligó a modificar el recorrido de las pantallas en Xinzo de Limia lograron frenar la fuerza de una tradición que late en las calles de la provincia y con especial intensidad en las del Triángulo Máxico. El Domingo Corredoiro convirtió la villa del Támega y la capital de A Limia en un escenario de máscaras, ruido, color y emoción, imponiendo la celebración a cualquier contratiempo.

El desfile de los cigarróns en el centro de Verín. | R.CRUZ

En Verín, los cigarróns comenzaron a vestirse desde primera hora de la mañana, ajustando cada campana y cada máscara para enfundarse una segunda piel que se hereda de abuelos a padres y a niños que cada año se incorporan antes a la tradición, pero con el mismo orgullo. La preparación, minuciosa y compartida, precedió a la salida a la calle de las figuras más emblemáticas del Entroido verinense.

Una pantalla en acción en Xinzo. | R. CRUZ

Desde la Avenida de Castela hasta la Iglesia de la Merced, los cigarróns impusieron su ley: chocas al unísono, zamarras en alto y respeto absoluto. Como marca la tradición, recibieron a los feligreses a la salida de la misa, uniendo Entroido y fe. Las charangas Los Támega, Noroeste y Airíños do Cerezo pusieron música a la mañana, animando las calles entre las 12.00 y las 14.00 horas.

Golpe de zamarra de la figura verinense. | R. CRUZ

La tarde mantuvo la intensidad festiva en Verín con nuevas sesiones musicales aunque uno de los momentos emotivos llegó con el homenaje a Toño Torcuato «O Cesteiro», el «último vaquero de Verín». A las 18.00 horas se produjo la concentración de vaqueros en la rúa Montemaior, seguida de un pasacalles hasta la Praza García Barbón, donde a las 19.00 horas tuvo lugar el acto central, conducido por Xosé Carlos Caneiro y Manolo Cazoleiro.

Vejigas y campanas

En Xinzo de Limia, el Domingo Corredoiro también volvió a demostrar su papel central dentro de uno de los entroidos más largos de Europa, iniciado el pasado 24 de enero y que se prolongará hasta el 22 de febrero, con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Internacional. La jornada marcó el estreno oficial de las pantallas en la calle, un momento aguardado durante meses por los anónimos protagonistas de la fiesta.

Las pantallas se reunieron al mediodía en el Museo Galego do Entroido y salieron en masa hacia la Praza Maior, aunque este año el recorrido se vio alterado. Los cortes de tráfico en la A-52, derivados de la protesta agroganadera, obligaron a modificar el itinerario tradicional y evitar el paso por las principales calles, para no cortar la N-525. En su lugar, las máscaras recorrieron la zona de O Toural y San Roque, adaptando la celebración sin perder un ápice de espectacularidad. El sonido de las vejigas y de las campanas marcó el trote hasta la plaza, entre aplausos y disfraces de vecinos y visitantes.

Al igual que en Verín, la animación musical se extendió durante toda la jornada con la participación alterna de charangas, en su caso Sound Band y Armando Jarana, y culminó con la actuación de la orquesta París de Noia en la Praza de San Roque.

Noticias relacionadas

Entre la amenaza de la lluvia, los ríos vigilados y los cambios de recorrido impuestos por las circunstancias, el Entroido volvió a demostrar que se adapta y resiste. En Verín y Xinzo, la tradición se impuso una vez más, reafirmando una identidad que trasciende.