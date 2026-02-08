Los troteiros de Bande desafían a la lluvia entre aldeas

El Entroido volvió a latir este sábado en el rural de Bande de la mano de sus troteiros, que recorrieron más de una treintena de localidades del municipio en una jornada especialmente celebrada y muy simbólica. La cita llegó, además, en el mejor día posible, tras una pequeña tregua después de 19 jornadas consecutivas de lluvia y el paso encadenado de cuatro borrascas.

Desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la tarde, una treintena de personas de todas las edades dieron vida a las máscaras tradicionales, trotando de parroquia en parroquia para llevar música, bromas y conversación a un municipio que no alcanza los 1.500 habitantes y cuya media de edad supera los 60 años. Con las chocas sonando a la cintura, vestidos de blanco con cintas de colores, sombreros con espejos y la vara siempre dispuesta para la travesura, los troteiros entraron corriendo en las aldeas, acompañados por la música de Feitizo de Pau, haciendo del Entroido una celebración compartida en plazas, calles y caminos.

A lo largo de la jornada, las máscaras visitaron localidades como Bande, Rubiás, Cadós, Sarreaus, Vilameá, Lobosandaus, Quintela, As Maus, Carpazás, Vilar, Trarigo o Martiñán, entre muchas otras, deteniéndose en cada una para charlar, bailar y dejarse agasajar por los vecinos con dulces y licores antes de retomar la extensa ruta en la que en cada parada se repitió la misma escena: puertas abiertas, sonrisas y agradecimiento por una tradición que rompe la rutina y acerca la fiesta a quienes ya no pueden desplazarse.

Los paraguas salieron a la danza, pero no taparon el entroido. | FDV

El próximo domingo, día 15, vuelven a salir, esa vez por las calles de Bande con motivo del día central del entroido, pero no el último día festivo en el concello porque el lunes 16 tomarán el testigo los Farrapeiros entre Meixide y Santa Comba.