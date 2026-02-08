Medio rural
San Xoán de Río presenta en Madrid el VI Congreso de la Mujer Rural
San Xoan de Río llevó hasta Madrid su congreso de la Mujer Rural. Geanina Lascu, la trabajadora social del concello, presentó en la sede de ICADE de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, la iniciativa que se celebrará los días 20, 21 y 22 de febrero.
La presentación tuvo lugar en el marco de la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial, donde se dieron a conocer los resultados de los congresos celebrados en 2025. Lascu destacó que el encuentro incluirá mesas de trabajo, reconocimientos, homenajes a mujeres referentes del territorio y visitas a proyectos locales. Además, la jornada sirvió para presentar proyectos innovadores vinculados a la agrovoltaica, la sostenibilidad o la valorización del territorio.n
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Allariz despide ao exalcalde Paco García cunha emotiva homenaxe
- Lola Mónaco, la «madre protesta» detrás del fenómeno ‘@lolailovigo’ en TikTok
- Ourense bajo la lluvia: el Miño supera los 7 metros y los embalses evacúan
- Nueva jugada del campo ourensano: la tractorada irá a Madrid en los próximos días
- El corte de la A-52 podría obligar a cancelar el desfile de pantallas en Xinzo
- Una niña contó a su profesora que temía por la vida de su madre, víctima de violencia machista
- Ganaderos y agricultores gallegos llevarán sus tractores a Madrid para continuar sus protestas