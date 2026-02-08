Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio rural

San Xoán de Río presenta en Madrid el VI Congreso de la Mujer Rural

Lucila González

Ourense

San Xoan de Río llevó hasta Madrid su congreso de la Mujer Rural. Geanina Lascu, la trabajadora social del concello, presentó en la sede de ICADE de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, la iniciativa que se celebrará los días 20, 21 y 22 de febrero.

La presentación tuvo lugar en el marco de la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial, donde se dieron a conocer los resultados de los congresos celebrados en 2025. Lascu destacó que el encuentro incluirá mesas de trabajo, reconocimientos, homenajes a mujeres referentes del territorio y visitas a proyectos locales. Además, la jornada sirvió para presentar proyectos innovadores vinculados a la agrovoltaica, la sostenibilidad o la valorización del territorio.n

