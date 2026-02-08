Ribadavia consolida su atractivo turístico con casi 100.000 visitantes en 2025

El concello de Ribadavia cerró 2025 con casi 100.000 visitantes. Es la estimación que realiza el área de turismo del consistorio en base a los datos de la Oficina Municipal de Información Turística, que atendió a 19.510 personas, 603 más que en 2024. El incremento confirma la consolidación de la localidad como destino turístico y una afluencia repartida a lo largo de todo el año, con una media de 53 personas atendidas al día y 1.625 al mes, solo en la oficina, pero desde el consistorio calculan que unicamente 1 de cada 5 turistas visitan la villa acudiendo a pedir información a la oficina, por eso estiman que el total de visitantes roza los 100.000.

«Los datos muestran una evolución positiva y sostenida del turismo en Ribadavia, fruto de una oferta cada vez más reconocida y diversificada tanto en temáticas como en fechas», celebra la concejala de Turismo, Yolanda Gómez.

Turismo activo todo el año

La mayor parte de los visitantes procedieron de Galicia—55%—, mientras que el resto llegó de Madrid, León, Castilla, Andalucía, Euskadi y Cataluña. El turismo internacional representó un 3%, con especial presencia de visitantes portugueses.

Los meses de mayor demanda fueron agosto (2.822 personas), mayo (2.682) y julio (2.501), aunque la OMIT registró presencia continua durante todo el año, incluidos los meses de invierno y la Navidad, con más de 1.700 visitantes. Según Gómez, «cada vez es más habitual recibir turistas fuera de la temporada alta, lo que indica que Ribadavia ha dejado de ser un destino estrictamente estacional».

Termalismo e historia

Las Termas de Prexigueiro fueron el recurso más visitado, con alrededor de 65.000 usuarios, seguidas del Museo Etnológico de Ribadavia (11.481 visitantes), el Museo del Vino de Galicia (6.746) y el Castillo de los Condes de Ribadavia (3.497).

Las consultas más frecuentes se centraron en patrimonio histórico, termalismo, bodegas, rutas de senderismo y bicicleta, zonas de baño y gastronomía.

La concejala destacó la mejora de la oferta de alojamiento, con la apertura de un hotel en el conjunto histórico, un hotel rural en la Granxa de Outeiro – Francelos y una área de caravanas en el antiguo Campo da Feria. Según Gómez, «los resultados de 2025 confirman que Ribadavia sigue creciendo como destino turístico. No solo aumentó el número de visitantes, sino que el turismo se mantiene activo todo el año, incluidos los meses de invierno. Estamos consolidando un modelo basado en patrimonio, naturaleza, termalismo y vino, complementado con el impulso cultural y navideño que mantiene viva la villa».

Además, el Concello recuerda que estas cifras no incluyen a los visitantes de grandes citas como la Festa da Istoria, la Feria del Vino del Ribeiro, la Noite Meiga o la Mostra Internacional de Teatro, por lo que las cifras reales, son aún superiores y el objetivo de este 2026 es «seguir mejorando».n