Ourense rinde homenaje a las mujeres que dan voz a la radio

El Área de Igualdad de la Diputación de Ourense continúa desarrollando el programa «8M, Mes a Mes», una iniciativa que a lo largo del año busca visibilizar a mujeres referentes de la provincia en distintos ámbitos profesionales y contribuir a una sociedad más justa, diversa e igualitaria.

En febrero, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Radio, la institución provincial rinde homenaje a las mujeres que dan voz a la radio en Ourense, representadas este mes por la periodista Montse Estévez Varela, una de las voces más reconocidas y queridas de la radio local.

La diputada de Igualdad, Teresa Barge, subraya que este homenaje «se enmarca en el compromiso firme de la institución provincial con la igualdad real y la puesta en valor del talento femenino de la provincia». La responsable destaca que el programa busca «construir referentes, reconocer trayectorias inspiradoras y contribuir a una sociedad más equitativa», y que en este caso se pretende visibilizar el trabajo de las profesionales que informan a través de las ondas radiofónicas.

Cercanía y vocación

Según Barge, «en el caso de Montse Estévez es una voz que acompaña, permanece y se siente siempre muy cerca» porque Montse Estévez, con casi cuatro décadas de trayectoria profesional, «simboliza el tipo de comunicación radiofónica que la Diputación pretende poner en valor: basada en la proximidad, la vocación de servicio público y el compromiso con la audiencia». Su carrera comenzó en Radio Cadena Española —hoy Radio Nacional de España— y continuó en emisoras como Radio Minuto, Onda Cero, Radio Voz, Telemiño y, desde hace 25 años, Radio COPE.

La periodista, ensalzan desde el organismo provincial, destaca no solo por su profesionalidad, sino también por «los valores humanos que ha trasladado siempre a su labor: compañerismo, respeto y una profunda conexión con el oyente». Su trayectoria refleja cómo «la radio sigue siendo un espacio de encuentro y acompañamiento para la sociedad».

El programa

El programa «8M, Mes a Mes» continuará a lo largo del año poniendo en valor referentes femeninos en diferentes sectores, con el objetivo de construir modelos visibles y generar conciencia sobre la igualdad de género en la provincia. n