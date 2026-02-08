Colexio de Avogacía
El ICA consulta a sus letrados sobre los pagos del turno de oficio de la Xunta
La decana denuncia «desprecio» y reclama un aumento del presupuesto
El Ilustre Colexio de Avogacía de Ourense—ICA— anunció una consulta vinculante entre sus colegiados para decidir si aceptan o no la oferta de la Xunta para financiar el servicio público de justicia gratuita, calificada por la decana, Marta Gómez, de «imposición unilateral».
El incremento presupuestario planteado, menos de tres millones de euros, resulta «absolutamente insuficiente» para la entidad. Según el Colegio, para cubrir el coste básico de las actuaciones sin trabajar «a pérdidas» serían necesarios unos seis millones de euros.
Por ello, la institución ha convocado a sus colegiados el próximo miércoles, 11 de febrero, a las 18.00 horas a una sesión informativa y remitirá en los próximos días la consulta por escrito para que decidan sobre la oferta.
El Colegio critica además lo que considera un «desprecio absoluto» de la Xunta hacia la labor de los abogados, al «negarse» a negociar un aumento mayor «mientras destina más de ocho millones de euros a obras menores y mobiliario». La decana también denuncia atrasos en el pago del trabajo del cuarto trimestre de 2025 y de los gastos de infraestructura del pasado año, lo que «supone una carga financiera indebida». n
