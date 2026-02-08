Hallado un cadáver en el embalse de Castrelo de Miño, en Ribadavia

El cuerpo sin vida de una persona ha sido localizado a última hora de la tarde de este domingo en el embalse de Castrelo de Miño, dentro de la parroquia de Ventosela, en el municipio ourensano de Ribadavia, según ha informado el 112 Galicia.

El hallazgo se produjo en torno a las 19.00 horas y hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias 061, efectivos del GES de Ribadavia y agentes de la Policía Local del concello.

En estos momentos, la Guardia Civil trabaja para lograr la identificación del cadáver y se ha activado el protocolo médico-forense para determinar las causas de la muerte. Por el momento, no se puede precisar si el fallecimiento está relacionado con el último temporal.