Hallado un cadáver en el embalse de Castrelo de Miño, en Ribadavia
La Guardia Civil trabaja en la identificación del cuerpo
El cuerpo sin vida de una persona ha sido localizado a última hora de la tarde de este domingo en el embalse de Castrelo de Miño, dentro de la parroquia de Ventosela, en el municipio ourensano de Ribadavia, según ha informado el 112 Galicia.
El hallazgo se produjo en torno a las 19.00 horas y hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias 061, efectivos del GES de Ribadavia y agentes de la Policía Local del concello.
En estos momentos, la Guardia Civil trabaja para lograr la identificación del cadáver y se ha activado el protocolo médico-forense para determinar las causas de la muerte. Por el momento, no se puede precisar si el fallecimiento está relacionado con el último temporal.
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Allariz despide ao exalcalde Paco García cunha emotiva homenaxe
- Lola Mónaco, la «madre protesta» detrás del fenómeno ‘@lolailovigo’ en TikTok
- Ourense bajo la lluvia: el Miño supera los 7 metros y los embalses evacúan
- Nueva jugada del campo ourensano: la tractorada irá a Madrid en los próximos días
- El corte de la A-52 podría obligar a cancelar el desfile de pantallas en Xinzo
- Ganaderos y agricultores gallegos llevarán sus tractores a Madrid para continuar sus protestas
- Una niña contó a su profesora que temía por la vida de su madre, víctima de violencia machista