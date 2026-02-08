El Entroido se impone: Cigarróns y pantallas llenan las calles de Verín y Xinzo en el Domingo Corredoiro

El entroido resiste a todo. Ni la lluvia que amenazaba con las crecidas del Támega en Verín, rozando esta semana umbrales de nivel alto, ni la tractorada que obligó a cambiar el recorrido de las Pantallas en Xinzo de Limia lograron frenar la fuerza de una tradición que late en las calles de la provincia y con especial intensidad en las del Triángulo Máxico. Este Domingo Corredoiro la villa del Támega y la capital de A Limia se llenaron de máscaras, ruido, color y emoción para imponer su celebración a cualquier contratiempo.

En Verín, los cigarróns empezaron a vestirse desde primera hora ajustando cada campana y cada máscara para ponerse una segunda piel que se hereda de abuelos a padres y a niños que cada año se entregan antes, pero con el mismo orgullo a preparar su día grande.

Así, desde la Avenida de Castela hasta la Iglesia de la Merced, las figuras tradicionales de Verín impusieron su ley: chocas al unísono, zamarras en alto y a recibir a los feligreses a la salida de la misa, uniendo tradición y fe.

Los cigarróns en Verín y las pantallas en Xinzo protagonizan el Domingo Corredoiro / Roi Cruz

En Xinzo de Limia el Domingo Corredoiro mantiene la misma intensidad. En la capital de a Limia son las Pantallas las que protagonizan la fiesta. A pesar de tratarse de uno de los entroidos más largos de Europa- habiendo comenzado ya el pasado 24 de enero y resistiendo hasta el próximo 22 de febrero- su día grande es hoy.

Las pantallas se estrenan en el Corredoiro y varios centenares recorrieron las calles en una cita declarada de Interés Turístico Internacional.

Los protagonistas están acostumbrados a un recorrido que este año se alteró. Los cortes de tráfico en la A-52 por motivos de la la protesta agroganadera impidieron el tradicional trayecto, que obliga a cortar un tramo de la Nacional 525. Así, en lugar de las principales avenidas, las pantallas pasearon por la zona de O Toural y San Roque, adaptando la fiesta sin perder un ápice de espectáculo con vejigas y campanas acompasando el trote hasta la Plaza Mayor.