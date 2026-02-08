Arde por completo una vivienda en Castro de Trives

Un incendio devastó por completo una vivienda en la aldea de Castro, en el Concello de A Pobra de Trives, durante la madrugada del sábado al domingo. La casa, que se encontraba habitada pero cuyos residentes no estaban presentes en el momento de los hechos, quedó completamente destruida, conservando únicamente las paredes.

El aviso llegó a la Axencia Galega de Emerxencias pasadas las 23.30 horas del sábado, en concreto a las 23.39 horas, cuando un vecino alertó de un incendio en una vivienda de la aldea. Los propietarios, un matrimonio con dos hijos no se encontraban en el interior en el momento en que las llamas comenzaron a devorar el inmueble, por causas que aún no han trascendido.

La aldea de Castro, con menos de treinta vecinos y situada a apenas cuatro kilómetros de Trives, se vio movilizada por el suceso. Los primeros en intentar poner fin a las llamas fueron los propios vecinos con las mangueras de garajes y jardines. Tras ellos llegaron los voluntarios de Protección Civil de Trives, aunque tuvieron que desplazarse sin camión, ya que se encuentra averiado. «Tal vez de no haber sido así los daños hubiesen sido menores», lamentan. A ellos se sumaron efectivos de Protección Civil de San Xoán de Río y de Manzaneda, que llegaron con motobombas, así como un equipo de bomberos del distrito forestal de Medio Rural y el consorcio de bomberos de Valdeorras. También se desplazó el GES de Castro Caldelas.

Estado en el que quedó el interior del domicilio. | CEDIDA

Los equipos trabajaron durante varias horas, hasta pasadas las cuatro de la madrugada, para sofocar el fuego, que presentaba reproducciones constantes, complicando la labor de extinción. Pese a los esfuerzos y la intervención coordinada de los distintos cuerpos, nada se pudo hacer por salvar la vivienda. La estructura quedó totalmente calcinada, y el tejado terminó por derrumbarse. Aunque lograron evitar que los daños se extendiesen a otras viviendas.

A primera hora de la mañana del domingo, varios equipos permanecían en el lugar realizando labores de enfriamiento y desescombro, con el objetivo de garantizar la seguridad de la zona y prevenir posibles rebrotes del fuego. El incendio, en una noche de temporal, deja una importante pérdida material, aunque, afortunadamente, ningún daño personal.