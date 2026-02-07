Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta tributo a Lamas Carvajal

Valentín Lamas Carvajal (Ourense, 1849 - 1906) fue poeta y periodista, así como uno de los precursores del Rexurdimento, junto a Manuel Murguía. Hoy, un roteiro, que sale a las 11.00 horas del Cementerio de San Francisco, recorrerá puntos claves de su vida y su historia.

