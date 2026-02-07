La Policía Nacional desmanteló 14 puntos de venta de droga en 2025

La Policía Nacional desmanteló 14 puntos negros de venta y distribución de drogas en Ourense a lo largo del año 2025, en el marco del plan estratégico contra el narcotráfico diseñado por la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Las operaciones desarrolladas en la provincia se saldaron con la detención de 26 personas, la realización de 26 registros domiciliarios y la incautación de distintas sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y marihuana, ya preparadas para su venta al por menor.

Estas actuaciones se enmarcan en un amplio dispositivo desplegado en toda Galicia que permitió a la Policía Nacional desmantelar un total de 125 puntos negros de venta y consumo de drogas durante el último año, lo que supone una media de un punto neutralizado cada tres días. En el conjunto de la comunidad se practicaron 280 detenciones relacionadas con delitos contra la salud pública.

En el caso de Ourense, las investigaciones policiales permitieron intervenir, además de las sustancias estupefacientes, una importante cantidad de dinero en efectivo procedente del tráfico de drogas. Los puntos desarticulados actuaban como focos de distribución directa al consumidor final y, en algunos casos, como espacios destinados al consumo.

Entre las intervenciones desarrolladas en la provincia, destaca la operación Copérnico, llevada a cabo el pasado mes de junio en el barrio de Covadonga. Una intervención que permitió la incautación de más de tres kilos de heroína, 1 kilo de cocaína, 400 gramos de hachís y otro kilo de ‘rebujito’, un término dominicano que alude a una mezcla de cocaína y heroína El golpe se saldó además con 15 detenciones y registros en 10 narcopisos donde presuntamente se vendía y se consumía.n