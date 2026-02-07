Un parking disuasorioayudará a preservar Pazos de Arenteiro

La Diputación ha decidido pon3er un cinturón de protección a un bien tan v alioso en lo patrimonio al como Pazos de Arenteiro, y acaba de adjudicar la obra de un parking disuasorio en el exterior del núcleo histórico, obra que se realiza dentro del Plan de Sostenibilidad Turística «Ourense coge velocidad, Villas Históricas y Termales». Esta actuación, que supondrá una inversión total de 98.134 euros entre lo que es la propia obra y el proyecto técnico, financiados con fondos NextgenerationEU, contribuirá la descarbonizar este casco histórico.

El objetivo de esta obra es fomentar la movilidad sostenible en el entorno de esta villa, considerada como el único conjunto histórico artístico en el rural gallego. Por ello se llevará a cabo el acondicionamiento de un aparcamiento disuasorio que permita reducir el acceso rodado al núcleo de Pazos, según los criterios de accesibilidad y desarrollo sostenible que procuran una descarbonización de los cascos históricos.

Con esta medida se logra reducir el tráfico y las emisiones de gases contaminantes en el casco histórico, ofrecer soluciones de movilidad activa como zonas peatonais, conservar el patrimonio y mejora de la calidad ambiental reduciendo el impacto de los contaminantes en las construcciones antiguas y en la salud de los habitantes. También se fomenta un modelo urbano más sostenible, donde se de la prioridad a la movilidad de bajas emisiones y se incentiva la economía y el turismo sostenible ofreciendo una experiencia más agradable y saludable a los visitantes, pudiendo así potenciar la economía local respetando el medio ambiente.

Esta actuación permitirá ordenar el estacionamiento reduciendo la presión de los vehículos en el interior del núcleo, ganando espacio para caminar y disfrutar del paisaje e incluye, además, plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

La obra prevista por la Diputación e completará con alumbrado de tipo led y se incorporará la preinstalación de recargo para vehículos eléctricos y una isla ecológica que ordena y oculta la zona de contenedores.