El libro que custodia el Entroido raiano

La Diputación de Ourense acogió ayer la presentación del libro «O Entroido na RBTGX: un patrimonio a preservar», una obra transfronteriza, cuyas siglas se refieren a los entroidos de la Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés, una forma de recopilar y preservar citas de pueblos hispanos y lusos transfronterizos.

La publicación, promovida por la Diputación de Ourense en colaboración con Adere, tiene como objetivo principal contribuir a la preservación, estudio y difusión del patrimonio cultural inmaterial asociado al Entroidol/Entrudo en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés (RBTGX).

En el acto de presentación participaron junto can el vicepresidente tercero de la Diputación de Ourense, Plácido Álvarez; del diputado de Turismo, Rosendo Fernández; del autor de la obra, Sergio Pereira, de la firma adjudicataria.

Una de las actuaciones contempladas en el proyecto Gerês-Xurés Mas Sustentável fue la realización, a lo largo de 2025, de un amplio trabajo de campo etnográfico en los seis ayuntamientos de la parte gallega de la RBTGX, que son Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios y Muíños, e incluyó entrevistas y grabaciones audiovisuales de los diferentes carnavales de la zona.

Explicaron que esta labor permitió documentar y poner en valor celebraciones y personajes tradicionales como las Madamitas y Galanes de Entrimo, los Folleteiros de Lobios, los Troteiros de Bande, los Pastores de Muíños, así como ejemplos de la parte portuguesa de la Reserva, como los farrangalheiros de Castro Laboreiro, el padre velho de Lindoso, el carnaval de Tourém o el entrudo de Pitões de las Júnias, entre otros.

Noticias relacionadas

Además en la parte portuguesa de la RBTGX, este tipo de estudios ya habían sido desarrollados con anterioridad, por lo que el proyecto puso un especial énfasis en la recopilación y sistematización de la información correspondiente al territorio gallego. Los resultados de este trabajo dieron lugar la una publicación, disponible en versión impresa y digital, en gallego y en portugués, que se concibe como un repositorio para la memoria colectiva de este patrimonio etnográfico. El proyecto incluyó treinta entrevistas etnográficas y documentse documentos audiovisuales que serán desarrollados a lo largo de 2026.