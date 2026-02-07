El Entroido de A Peroxa contará con desfile y concurso de disfraces

El Concello de A Peroxa también se suma al espíritu festivo de los carnavales, y A Peroxa celebrará su Entroido 2026 el martes 17 de febrero, con un desfile de disfraces que dará comienzo a las 17:00 horas desde la plaza del Concello y amenizada por la Charanga Nueva Trives. El concurso está abierto a la participación de personas de todas las edades, sean o no del municipio, siendo obligatorio desfilar para optar a los premios. Se establecen tres categorías: individual, pareja y comparsas. Se repartirán un total de 1.375 euros en premios, destacando el primer premio a la mejor comparsa, dotado con 450 euros. Las inscripciones podrán realizarse en el Ayuntamiento o antes del desfile.