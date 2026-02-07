Tradición
El Entroido de A Peroxa contará con desfile y concurso de disfraces
Redacción
Ourense
El Concello de A Peroxa también se suma al espíritu festivo de los carnavales, y A Peroxa celebrará su Entroido 2026 el martes 17 de febrero, con un desfile de disfraces que dará comienzo a las 17:00 horas desde la plaza del Concello y amenizada por la Charanga Nueva Trives. El concurso está abierto a la participación de personas de todas las edades, sean o no del municipio, siendo obligatorio desfilar para optar a los premios. Se establecen tres categorías: individual, pareja y comparsas. Se repartirán un total de 1.375 euros en premios, destacando el primer premio a la mejor comparsa, dotado con 450 euros. Las inscripciones podrán realizarse en el Ayuntamiento o antes del desfile.
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Los ganaderos de Ourense se plantan: la tractorada corta la A-52
- Allariz despide ao exalcalde Paco García cunha emotiva homenaxe
- Una vecina de Salvaterra circula «despistada» 17 kilómetros en sentido contrario en plena A-52
- Morre Francisco García, un histórico do BNG e alcalde de Allariz durante 18 anos
- Lola Mónaco, la «madre protesta» detrás del fenómeno ‘@lolailovigo’ en TikTok
- Ourense bajo la lluvia: el Miño supera los 7 metros y los embalses evacúan
- Nueva jugada del campo ourensano: la tractorada irá a Madrid en los próximos días