Diez artistas «toman» con sus obras el Centro Comercial Ponte Vella

La segunda planta del Centro Comercial Ponte Vella acoge desde ayer la exposición colectiva de diez artistas, una muestra con un nombre tan largo, como precursor en objetivos, pues pretende la irrupción en medio de un centro comercial, de sus propuestas artísticas, convirtiéndolo de forma efímera en una sala de exposiciones. La muestra, denominada como «Primera Reunión de Artistas de Ourense – encontrarte en vez de enfrentarte. Cultura ¿versus? Comercio» , es un proyecto que reúne obras de pintura de diez artistas afincados en la ciudad, y que propone un diálogo abierto entre arte, espacio y vida cotidiana.

El acto de presentación contó con la presencia de los artistas participantes y numeroso público, convirtiendo el entorno comercial en un espacio de encuentro cultural. La muestra plantea una reflexión sobre la relación entre cultura y comercio, apostando por un arte vivo, social y conceptual, con vocación crítica y un punto de provocación, integrado en la experiencia diaria de la ciudad. Participan los artistas Rebeca García, Paulo Mourinho, César Prada, Leandra Sánchez, Antonio Carrera, Gil Bird, Olga Reinoso, Susi Ballester, Lola Veiras y Fernando Eiriz, que convierten Ponte Vella por unos días en una sala de exposiciones abierta.