El campus celebra unas jornadas de investigación sobre termalismo

El campus acogerá los días 18 y 25 de marzo la celebración de las II Jornadas sobre Termalismo: Agua, Salud y Conocimiento. Una cita en la que especialistas de diferentes áreas expondrán sus investigaciones y trabajos en torno a esta temática y que en su primera edición reunió a 200 participantes.

La programación del 18 de marzo incluirá conferencias sobre la física del agua caliente, fría y sobreenfriada, el termalismo en el envejecimiento saludable y la antropología social de los espacios termales de Ourense. Siete días más tarde, la jornada del 25 de marzo comenzará con la conferencia «Ulvanos y agua termal de las Burgas» y continuará con ponencias sobre el impacto de la balneoterapia en el abordaje farmacológico de la fibromialgia y sobre el uso del agua termal de las Burgas para el acné, además de dos proyectos de alumnado de cuarto curso centrados en dermatitis atópica y en los hábitos del sueño.

Ambas sesiones finalizarán con una mesa redonda y la presentación del libro electrónico de actas de la edición anterior. La inscripción, gratuita, estará abierta del 2 al 17 de marzo de 2026, hasta completar aforo, con dos modalidades: una para profesionales sanitarios y otra para el resto del público interesado. n