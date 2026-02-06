La Xunta anuncia la reforma integral del CEIP Manuel L. Acuña

El escrito acompañado de 600 firmas presentado por la asociación de padres y madres del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Manuel Luis Acuña de Ourense en el que denunciaban el mal estado de un centro, con aulas cerradas por la entrada de filtraciones de agua, así como baños apuntalados y fallos de luz y calefacción que obligan a alumnos de 4 a 12 años a estar en el interior con abrigo, ha obtenido respuesta oficial desde la Xunta de Galicia.

Esta contestación se produjo ayer en el transcurso de la Comisión 3ª del Parlamento de Galicia, donde el director general de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, señaló que ya está redactado el proyecto técnico para esta reforma del CEIP Manuel Luis Acuña, y que en estos momentos se encuentra en fase de supervisión por parte de la unidad de obras. Desde la Consellería de Educación indican que se está avanzando en esta rehabilitación integral, que supondrá la renovación de la cubierta, las ventanas, la fachada, los falsos techos y las luminarias de este centro, que cuenta con unos 40 años de antigüedad.

En lo que se refiere a la cubierta, el representante de la Consellería de Educación dio cuenta de una inspección técnica en la que se verificó que «no existen problemas estructurales, sino que las incidencias vienen de un problema en los aliviaderos de los canalones, diseñados para un contexto de lluvias».

Duras críticas del BNG

La respuesta se producía ayer después de las duras críticas realizadas en esa cámara por la diputada del BNG por Ourense, Noa Presas, quien criticó la situación «deplorable» de un colegio de niños de 4 a 12 años, en el que «llueve dentro, hay goteras, cortes de luz y calefacción y hace frío en las aulas».

Noa Presas se dirigió precisamente al director de Centros y Recursos Humanos en una dura alocución en la que recordó que la Xunta ya había prometido una reforma integral del CEIP Manuel Luis Acuña en 2023.

«¿A usted le llueve en su despacho? ¿Pasa frío en su puesto de trabajo? ¿Tiene que estar ocho horas con el abrigo puesto?», le cuestionó la diputada en su batería de preguntas.

Le recordó que hay aulas cerradas desde hace meses porque llueve dentro y preguntó de nuevo si «le gustaría estar ahí dentro en lo que queda de invierno».