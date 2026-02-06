El temporal dispara los embalses al 84% y mantiene en alerta el Miño y el Avia

El episodio de lluvias de las últimas semanas ha llevado al sistema hidráulico de la provincia a una situación de máxima exigencia. En apenas diez días, los embalses de la demarcación Miño-Sil han pasado del 61% al 84% de su capacidad, un incremento muy rápido que ha obligado a las presas a abrir compuertas y realizar desembalses. Así lo explicó el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Carlos Ruiz del Portal, que subrayó que este comportamiento responde a la concentración de precipitaciones en un periodo muy corto de tiempo y a la necesidad de garantizar la seguridad de las infraestructuras.

Umbral rojo

La presión se deja sentir especialmente en los principales cauces. En Ourense ciudad, el río Miño «está alcanzando su punta de caudal, con valores en torno a los 2.200 metros cúbicos por segundo», una situación que se espera que se mantenga estable durante este sábado antes de iniciar un descenso muy lento. Ayer a media tarde el nivel del cauce en la ciudad alcanzaba los 7,35 metros, una cifra que ya fue superada el jueves, cuando se rozaron los 8 metros—7,73metros— un dato que no veía el río en la capital desde 2019.

Con todo, el color rojo se reserva para el Miño, no en la ciudad, sino en A Peroxa, donde el umbral rojo se eleva desde los 5,5 metros y el valor a media tarde superaba los 7,40.

Sin embargo, el alcalde, Manuel Seoane, mandaba un mensaje de tranquilidad, «el Miño baja muy crecido aunque sin riesgo de inundaciones», decía. En el municipio, pese a la crecida no se cortó ninguna vía local, aunque «algunas instalaciones, como una de las iglesias de la zona, han sufrido entradas de agua».

Los paseos fluviales continúan cerrados.

Otro río en rojo se encuentra en la comarca del Ribeiro, el Avia en Ribadavia inunda a su paso, aunque «con una evolución más controlada tras el pico registrado el viernes». Desde la villa medieval el regidor municipal, César Fernández, repite el mantra de su compañero en A Peroxa, «crecido», pero «controlado» dice sobre un caudal de 4,57 metros. En Ribadavia el agua si llegó a entrar en algún bajo de vivienda en la tarde del jueves, pero ayer ya no se repitió la escena, que, con todo, no registró graves daños. Tampoco en las infraestructuras municipales que estuvieron más expuestas.

«La situación parece más tranquila pero hay que estar muy vigilantes porque en cualquier momento puede haber un aumento del caudal», advertía Fernández ayer, aunque amparado en las previsiones meteorológicas trasladaba que «parece que por ahora no deberíamos tener grandes sobresaltos». En Ribadavia sí cortaron vías, paseos fluviales y áreas recreativas, en concreto, permanecen cortados los paseos fluviales y zonas próximas la río, así como áreas recreativas como A Veronza o la zona del puente que une San Cristovo y A Quinza.

En descenso

Desde la CHMS indican que el río Arnoia, otro de los protagonistas del temporal, ya ha iniciado una ligera bajada, mientras que en Valdeorras, el Sil alcanza su máximo a su paso por O Barco, con caudales próximos a los 900 metros cúbicos por segundo.

En la comarca de A Limia, «el río ya ha alcanzado su punto más alto y se prevé un descenso progresivo», confirmaba Ruiz del Portal, que, pese a esta evolución, recuerda que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil «mantiene un amplio dispositivo de control, con 14 puntos en nivel amarillo, 11 en naranja y cuatro en rojo», ante la posibilidad de repuntes puntuales.

El fuerte aumento de las reservas ha forzado desembalses en prácticamente todas las grandes presas. Entre las que están soltando agua figuran Velle, Castrelo, Frieira, San Pedro, Santo Estevo y San Martiño, además de los embalses situados en la línea del Sil. Desde la CHMS insisten en que estas maniobras forman parte de la gestión ordinaria.

El mar en Velle.

Aunque los modelos apuntan a un descenso progresivo de los niveles, las previsiones anuncian nuevas lluvias durante el fin de semana, por lo que las autoridades recomiendan no bajar la guardia y evitar las riberas de los ríos con la llegada de la borrasca Marta que tomará el relevo de Leonardo.

Vuelve la nieve

La mejor parte del clima acompaña a la estación de montaña de Manzaneda, donde este viernes nevó de forma continuada y para la jornada de hoy, el parte provisional prevé 8,05 kilómetros esquiables, con diez pistas abiertas y cuatro remontes en funcionamiento, con espesores de nieve húmeda de entre 45 y 10 centímetros, a la espera de confirmar la operativa definitiva a primera hora.