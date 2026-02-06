El robo de arte sacro en iglesias del rural de Ourense lleva a juicio a cuatro acusados

Una operación conjunta de las Comandancias de Ourense y Pontevedra de la Guardia Civil recuperó en 2022 más de un centenar de piezas de arte sacro datadas entre los siglos XVI y XVIII, con el esclarecimiento de casi una veintena de robos de objetos litúrgicos y religiosos en iglesias y casas rectorales de ambas provincias. Fueron detenidas ocho personas en esa fase de explotación. La causa, bautizada por el instituto armado como ‘Cinquecento-Templo Sagrado’, fue dirigida por el juzgado instructor 2 de O Carballiño. Después remitió varias piezas a los juzgados con competencia territorial de las zonas en las que se cometieron los distintos hechos. En marzo, la Audiencia Provincial de Ourense juzgará a cuatro personas encausadas por una serie de robos cometidos en 2022 en la comarca de O Carballiño. La Fiscalía califica los hechos como robo con fuerza y receptación, y solicita penas individuales de doce meses, 2 años —para dos sospechosos—, y 5 años de cárcel, según el diferente grado de implicación. El principal encausado es reincidente y ya fue sentenciado en 2022 por robo. Su pareja sentimental de entonces y su hermano están encausados. El ministerio público pide que el Obispado de Ourense sea indemnizado con la cifra que se determine por los perjuicios causados con estos robos.

La Fiscalía de Ourense atribuye al principal encausado la comisión de un robo en la iglesia de Salamonde, en San Amaro, entre la mañana del 13 de febrero de 2022 y la tarde del día siguiente. La puerta del santuario fue forzada. Desaparecieron seis imágenes de santos, tres petos, un cáliz y una cruz parroquial. La Guardia Civil consiguió recuperar tres tallas y dos petos, estos últimos datados en el siglo XVIII. Como dice la Fiscalía en su escrito, son bienes «con un importante valor histórico y artístico para el patrimonio cultural de la zona, pertenecientes a una tipología abundante en la religiosidad gallega de la época», resalta.

Este presunto ladrón y otro acusado, que conocía presuntamente el origen ilícito de los objetos, acudieron a un comercio de O Carballiño y vendieron por 350 euros 31 trozos de plata, con un peso de 2.338 gramos. También vendieron, por 102 euros, dos trozos de un cáliz de 407 gramos. Entre la tarde del 9 de marzo de 2022 y la mañana del día 10, el primer acusado accedió presuntamente a la iglesia de Santa María de Vilela, en Punxín. Según la Fiscalía, accedió al templo después de violentar la puerta y se apropió de un sagrario, dos cálices, una imagen de un santo y una patena.

Objetos con siglos de historia entre el material intervenido en el caso. | FDV

El relato de los hechos que defiende el ministerio público en su escrito provisional indica que los encausados que eran pareja delinquieron presuntamente, la madrugada del 15 de julio de 2022, en la casa rectoral de San Cibrao de Las, en San Amaro, que se encontraba deshabitada. Presuntamente, forzaron la puerta de acceso al pazo, perforaron el depósito del gasóleo y se llevaron el combustible. Según la Fiscalía, esa misma noche acudieron al santuario de la Virgen de la Saleta, en Astureses (Boborás), pero no se llevaron nada porque no lograron abrir la puerta.

Los dos hermanos encausados son los presuntos autores de un hecho delictivo cometido la madrugada del 24 de agosto de 2022, de nuevo en la casa rectoral de San Cibrao de Las, donde presuntamente robaron gasóleo otra vez. Según la Fiscalía, esa misma noche acudieron también a un inmueble de Sagra, en O Carballiño, forzaron la puerta de acceso y se llevaron herramientas de zapatero y objetos de metal. En el inmueble contiguo, tras quebrar una ventana, entraron pero no se llevaron nada, asegura el ministerio público en su escrito.

Otro de los delitos que se analizarán en el juicio fue perpetrado la madrugada del 7 de septiembre de 2022, en la iglesia de Santa Baia de Reádegos, en el municipio de O Irixo. La Fiscalía sostiene que el principal acusado, que estuvo casi un mes en prisión provisional en 2022 por estos hechos, forzó la puerta de acceso al templo, se apropió de una imagen de San Antonio y de otra del Niño Jesús, así como de un sagrario de madera, una puerta de un sagrario, dos cálices eucarísticos, un incensario y una patena. La Guardia Civil consiguió recuperar todos los objetos y se los entregó al párroco en depósito. Los sagrarios y la talla del Niño Jesús fueron datados en el siglo XVIII. Como en el caso de Salamonde, la Fiscalía destaca que son «bienes con un importante valor histórico y artístico para el patrimonio cultural gallego».

Noticias relacionadas

El escrito del ministerio público, presentado en el juzgado en mayo de 2025, destaca que el Obispado de Ourense fue oficiado para ofrecerle la opción de ejercer acciones legales por los robos de la provincia de Ourense. También fue requerido para que aportara una valoración de los daños y los perjuicios sufridos, pero «no se han perdonado ni realizado valoración alguna», indica la acusación pública en su informe.