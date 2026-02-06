Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quince firmas optan a la obra de ampliación de polígono de San Cibrao

Redacción

Ourense

El proyecto de ampliación del parque empresarial de San Cibrao das Viñas acaba de recibir un total de quince ofertas para ejecutar las obras de urbanización. Una intervención que permitirá incrementar en 341.542 metros cuadrados la superficie actual, cifrada en más de tres millones de metros cuadrados.

Las obras de ampliación del parque empresarial de San Cibrao cuentan con un presupuesto de 9,8 millones de euros, mientras que el plazo de ejecución previsto es de 18 meses, una vez formalizado el contrato. Según el cronograma previsto por la Xunta, la obra podría comenzar a mediados de este año y estar finalizados a finales de 2027 y ofrecer las empresas en 2028.

