Obramat ultima su nave en Ourense y crea 80 empleos directos

Obramat , una de las firmas líderes en el sector de la distribución en el mercado de la construcción y las reformas, tiene ya casi ultimada su nave en San Cibrao das Viñas, la tercera en Galicia. La empresa ha escogido una plantilla de 80 trabajadores de diversos perfiles profesionales, que han sido seleccionados desde el pasado mes de julio para su sede ourensana.

El cronograma anunciado por la compañía prevé abrir su nave ourensana en este primer trimestre de 2026. Sin embargo, pese a que está prácticamente rematada, las persistentes lluvias —apuntan fuentes del polígono industrial— están retrasando levemente estos días el remate de algunas obras del tejado y de la edificación exterior.

Según explica la propia firma, que ya cuenta incluso con equipo directivo, con Alejandro Rey a la cabeza, el personal seleccionado mantuvo a finales de año un curso formativo. No todos son trabajadores de la provincia de Ourense, aunque, como afirma la empresa, «como práctica habitual en la compañía se ha impulsado la movilidad interna y, gracias a ello, varias personas procedentes de otros almacenes gallegos, así como del resto de España, han podido trasladarse a Ourense, regresando a su ciudad natal y desarrollando aquí su carrera profesional».

Explican que estos 80 perfiles seleccionados son personas con experiencia en el sector de la reforma y la construcción.

Tercero en Galicia

Obramat, cuenta ya con los almacenes de Santiago y Lugo. Además de los más de 80 empleos directos, la firma generará también empleos indirectos derivados de los servicios externalizados con esta nueva apertura, indican.

Según explica la propia firma en la presentación del proyecto, este nuevo establecimiento «ofrecerá al cliente más 20.000 referencias de las mejores marcas, con stock asegurado, estructuradas en nueve grandes secciones: materiales de construcción, madera, herramientas, ferretería, electricidad, sanitario, fontanería-calefacción, cerámica y pintura».

Tal vez una de las diferencias de esta firma es que no es solo de reparto y de venta de productos de las áreas mencionadas, sino que aporta también en su plantilla un capítulo d e profesionales especializados.