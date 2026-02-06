Condena
Destroza una moto para vengarse de que avisaran a la Policía por un robo previo
Debe pagar 720 euros de multa, más la factura de los desperfectos que causó usando un ladrillo
Un hombre de 49 años de edad compareció este jueves en el Penal Número 2 de Ourense, en el acto de audiencia preliminar de un procedimiento en su contra por un delito de daños, y se conformó con una multa de 720 euros, después de reconocer ante la magistrada que causó desperfectos en una motocicleta a golpes de ladrillazos, produciendo una relación de daños de casi 1.000 euros en conjunto.
Según el relato de hechos de la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, el responsable confeso de estos hechos actuó de este modo con afán de «fastidiar» al propietario de la moto, o a su pareja, que momentos antes había llamado a la Policía para avisar de que el encausado había intentado forzar otro vehículo que se encontraba en la zona. Pasaban de las 5 de la madrugada del 5 de octubre de 2024. El encausado utilizó un ladrillo para golpear la motocicleta, que estaba aparcada dentro de una parcela sin cerrar.
Causó desperfectos en el frontal, la rejilla, la pernera trasera, los dos intermitentes delanteros, así como la tapa de la guantera. Sumados estos desperfectos a que fue necesario pintar el frontal y la pernera trasera del vehículo, el perjuicio ascendió a un total de 986,88 euros. El autor de este delito tiene que abonar la cantidad. Las sentencias de conformidad, como la que resulta del acuerdo alcanzado en la audiencia preliminar de ayer, son definitivas.
