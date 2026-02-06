Más de un centenar de ganaderos y agricultores fuerzan su entrada en la Subdelegación del Gobierno en Ourense

Más de un centenar de ganaderos y agricultores han desplazado este viernes sus protestas a la ciudad de Ourense y han forzado su entrada en la Subdelegación del Gobierno para exigir que su responsable, Eladio Santos, interceda para conseguirles una reunión con un alto cargo del Ministerio de Agricultura.

Unos 200 trabajadores del sector primario, según sus propias estimaciones, se reunieron sobre las 11.30 horas ante la Delegación de la Xunta en Ourense y marcharon caminando hasta la Subdelegación del Gobierno, en donde entraron en tropel pasado el mediodía.

En torno a las 12.30 horas, el grupo de ganaderos y agricultores permanece en la Subdelegación del Gobierno a la espera de conseguir una reunión con Eladio Santos para trasladarle demandas como el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria o su rechazo al acuerdo europeo con Mercosur y a los recortes de la PAC, entre otras.

Los tractoristas han mantenido bloqueada en ambos sentidos la autovía A-52, sobre el kilómetro 190.500, desde que el pasado jueves movilizaron a más de 100 tractores desde el polígono industrial de San Cibrao das Viñas.