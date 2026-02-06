La carestía de la vivienda eleva a casi 1.800 los demandantes de pisos protegidos en Ourense

La carestía de la vivienda, que ha alcanzado en enero en Ourense unos precios que han experimentado una subida interanual de hasta el 18,4% en la ciudad —según los informes de las webs inmobiliarias—, se ha reflejado también en el número de personas que se han apuntado al registro de demandantes de viviendas protegidas de la Xunta, que roza las 1.800 solicitudes.

Son máximos históricos en la lista de demandantes que tiene el Instituto Galego de Vivenda e Solo, que se actualiza cada día y que ayer, jueves, era concretamente de 1.795 solicitantes.

Este incremento de solicitantes en lista de espera se produce en un contexto de precios inasumibles para la mayoría de las familias de una provincia que está en el puesto 33, con uno de los ingresos salariales medios más bajos de España, pero también cuando están en construcción 64 viviendas y, en fase de desarrollo burocrático, la construcción de otras 1.600 viviendas en la ciudad, de las cuales el 80% serían de protección para las rentas más desfavorecidas.

La ciudad concentra peticiones

Por número de habitantes censados y también por la ubicación mayoritaria de la próxima oferta prevista, Ourense es el municipio de la provincia que acapara el grueso de la demanda, más de la mitad, pues de los casi 1.800 registrados, 1.032 solicitan una vivienda de protección en la ciudad.

Le siguen por volumen de particulares o unidades familiares registradas el concello de O Carballiño, con 91 demandantes; así como O Barco, donde hay 73 personas en la lista de solicitantes, y 68 en Allariz. Las peticiones bajan sustancialmente pasando por las 45 del concello de Verín, que piden una vivienda en su entorno; 37 en O Ribeiro; 33 demandantes de vivienda en Manzaneda o 26 en Xinzo.

Sí llama la atención que el registro actual deja claro que, aunque hay cinco modalidades de vivienda protegida, la mayoría de los demandantes que están en la lista optan, en general, por la vivienda de protección oficial de promoción pública (VPP). Estas son las que promueve el Instituto Galego de Vivenda e Solo como tal, o aquellas a las que se les otorgue esta calificación y que cumplan con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

Esta es la más demandada en Ourense. De hecho, de esos casi 1.800 demandantes que había ayer en el registro de la Xunta, 1.352 optan por una vivienda de protección oficial. De estos, la mayoría, es decir, 1.236, la quieren en régimen de alquiler. Solo 378 familias de la provincia solicitaron la vivienda en modalidad de compra y 615 optan por la modalidad de alquiler.

La mayoría pide alquileres y no compra

Esta preferencia por el alquiler, por encima de la compra, se produce también en otras modalidades. En la segunda modalidad de viviendas protegidas de promoción pública en núcleos rurales y cascos históricos también hay 127 peticiones, y de ellas 98 son para alquiler y solo 21 para compra.

También está la modalidad de Viviendas de Protección Autonómica (VPA), que son las viviendas protegidas promovidas por un promotor público o privado en ejecución de políticas públicas de vivienda y que, cumpliendo los requisitos que se establezcan reglamentariamente, sean calificadas como tales por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.

La diferencia entre los distintos regímenes de vivienda viene determinada fundamentalmente por el precio de la vivienda y por los requisitos económicos de la unidad familiar o de convivencia para acceder a ellas.

La gran subida de demandantes en Ourense no es un hecho aislado. A día de ayer había 28.867 demandantes de una vivienda protegida en las cuatro provincias gallegas. A la cabeza se sitúa Pontevedra, con un total de 13.823 demandantes.