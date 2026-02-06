Barbadás comienza las celebraciones con la regueifa de compadres

Dicen los entendidos que la tradición se reescribe, se actualiza y se adapta a cada momento, y los centros educativos de Barbadás fueron en el día de ayer una buena prueba de ello. A pesar de la fuerte lluvia que azotó el concello durante la mañana, los niños no quisieron perder las costumbres por las que llevaban meses trabajando, y celebraron ayer su regueifa de compadres, aunque con un cierto cambio: el mal tiempo no permitió juntar a los alumnos del CEIP Filomena Dato y CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro en la plaza vella para la actividad, y tuvieron que celebrar esta tradición popular del concello barbadés cada uno en su propio patio.

Los pequeños escolares de 3º y 4º de primaria salieron listos y escopeteados para en la particular costumbre de compadres, en las que los niños deben perseguir a las niñas para coger el meco de papel y romperlo. Su implicación ya había comenzado semanas antes, pues durante los últimos días ambos colegios habían realizado un obradoiro artesanal para que los alumnos confeccionaran sus propios mecos en unas sesiones impartidas por la pedagoga y teatrera Sabela Gago, que hoy se encargaba también de organizar las carreras. Al canto del «Bailen, bailen os compadres; movan brazos e pernas; non quede fóra ningún; todos xuntos na festa», comenzaron las divertidas y ajetreadas persecuciones con el fin de poder romper los muñecos del otro género. «Celebrándoo no concello e non na Praza Vella desluce un pouco, pero isto é unha tradición moi importante no concello, e que os nenoscomecen dende pequeniños a procesala é esencial para que non se perda», cuenta, edil de Cultura y Educación.

Noticias relacionadas

La regueifa de compadres dio el pistoletazo de salida a la programación de Entroido en Barbadás, que seguirá el próximo jueves 12 de febrero con la réplica de las comadres. Tras ella, el desfile escolar del 13 y la fiesta de disfraces del 16 de febrero culminarán las celebraciones.