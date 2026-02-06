Entroido
Barbadás comienza las celebraciones con la regueifa de compadres
Los escolares de 3º y 4º de Primaria salieron a perseguirse pese al tiempo adverso
d. a.
Dicen los entendidos que la tradición se reescribe, se actualiza y se adapta a cada momento, y los centros educativos de Barbadás fueron en el día de ayer una buena prueba de ello. A pesar de la fuerte lluvia que azotó el concello durante la mañana, los niños no quisieron perder las costumbres por las que llevaban meses trabajando, y celebraron ayer su regueifa de compadres, aunque con un cierto cambio: el mal tiempo no permitió juntar a los alumnos del CEIP Filomena Dato y CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro en la plaza vella para la actividad, y tuvieron que celebrar esta tradición popular del concello barbadés cada uno en su propio patio.
Los pequeños escolares de 3º y 4º de primaria salieron listos y escopeteados para en la particular costumbre de compadres, en las que los niños deben perseguir a las niñas para coger el meco de papel y romperlo. Su implicación ya había comenzado semanas antes, pues durante los últimos días ambos colegios habían realizado un obradoiro artesanal para que los alumnos confeccionaran sus propios mecos en unas sesiones impartidas por la pedagoga y teatrera Sabela Gago, que hoy se encargaba también de organizar las carreras. Al canto del «Bailen, bailen os compadres; movan brazos e pernas; non quede fóra ningún; todos xuntos na festa», comenzaron las divertidas y ajetreadas persecuciones con el fin de poder romper los muñecos del otro género. «Celebrándoo no concello e non na Praza Vella desluce un pouco, pero isto é unha tradición moi importante no concello, e que os nenoscomecen dende pequeniños a procesala é esencial para que non se perda», cuenta, edil de Cultura y Educación.
La regueifa de compadres dio el pistoletazo de salida a la programación de Entroido en Barbadás, que seguirá el próximo jueves 12 de febrero con la réplica de las comadres. Tras ella, el desfile escolar del 13 y la fiesta de disfraces del 16 de febrero culminarán las celebraciones.
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Los ganaderos de Ourense se plantan: la tractorada corta la A-52
- Allariz despide ao exalcalde Paco García cunha emotiva homenaxe
- Una vecina de Salvaterra circula «despistada» 17 kilómetros en sentido contrario en plena A-52
- Morre Francisco García, un histórico do BNG e alcalde de Allariz durante 18 anos
- La borrasca Joseph abre un gran socavón en una transitada calle de Ourense
- Lola Mónaco, la «madre protesta» detrás del fenómeno ‘@lolailovigo’ en TikTok
- Nueva jugada del campo ourensano: la tractorada irá a Madrid en los próximos días