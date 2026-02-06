Al banquillo por asaltar a una mujer sin hogar que dormía en un portal en Ourense

El 9 de junio es la fecha señalada por el Penal Número 2 de Ourense para juzgar a dos hombres que están acusados de asaltar a una mujer sin hogar, mientras dormía en un portal de Ourense, para robarle sus pertenencias, incluidos 600 euros que tenía en efectivo. Este jueves tuvo lugar la audiencia preliminar, sin acuerdo de conformidad entre las partes, por lo que el caso se resolverá el día del juicio.

La Fiscalía solicita dos años de prisión para un acusado, y tres años y medio de cárcel para otro, que ya fue condenado en 2018, en tres causas de dos juzgados de Vigo por robos violentos. Los hechos sufridos por la mujer sin hogar ocurrieron a las 6 de la madrugada del 4 de enero de 2025. Dormía en un portal junto a maletas y bolsos de su propiedad. Según la Fiscalía, ambos acusados actuaron de forma coordinada y empezaron a revolver en las pertenencias de la mujer.

Cuando se despertó, se abalanzaron sobre ella. Presuntamente, uno de los varones la cogió por las piernas y la arrastró por el suelo, mientras que el otro forcejeó para arrebatarle los bolsos que ella retenía con sus brazos. La empujaron y tiraron al suelo antes de darse a la fuga con dos bolsos que contenían documentación de la víctima, medicación, un sobre con 600 euros y un móvil, entre otras pertenencias. Todos los efectos, salvo el teléfono, fueron recuperados y devueltos a la perjudicada. La mujer no sufrió lesiones por estos hechos y no reclama.