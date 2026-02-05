La Xunta destina 1,3 millones a la reconversión del viñedo en Ourense

La viticultura de la provincia da un paso más hacia la modernización y la sostenibilidad gracias a las ayudas autonómicas destinadas a la reestructuración y reconversión del viñedo. En la provincia se han destinado más de 1,3 millones de euros a 81 viticultores y bodegas, permitiendo actuaren 99,5 hectáreas de viñedo y favorecer mejoras en técnicas de gestión, replantación de viñas y reconversión varietal.

Entre las beneficiarias se encuentra la bodega Fernando Cibeira, en el concello de Beade, integrada en la Denominación de Origen Ribeiro, que recibió más de 6.000 euros para impulsar la modernización de sus instalaciones y mejorar sus métodos de cultivo. Para conocer de primera mano estas actuaciones, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, se desplazó hasta las instalaciones acompañado del alcalde, Fernando Taboada, que recorrió la bodega.

Estas ayudas forman parte de la convocatoria de 2025 de la Consellería do Medio Rural, que en toda Galicia cuenta con un presupuesto superior a 3 millones de euros. Según Pardo, el objetivo es que las explotaciones vitícolas sean más competitivas y sostenibles, adaptándose al cambio climático y orientando mejor la producción a los diferentes mercados. La iniciativa también busca fomentar el relevo generacional y la profesionalización de los viticultores.

Variedades autóctonas

Entre las actuaciones subvencionables se encuentran la replantación de viñedos, con o sin sistema de conducción; la reconversión varietal, que permite cambiar de variedades; la mejora de técnicas de gestión del viñedo; y la replantación tras arranques obligatorios por motivos sanitarios o fitosanitarios, siguiendo la normativa vigente. Pardo destacó que la reconversión permite sustituir viñas antiguas por variedades autóctonas, más resistentes al clima y capaces de producir vinos de mayor calidad, lo que refuerza la diferenciación y competitividad de los vinos ourensanos en un mercado cada vez más globalizado. n