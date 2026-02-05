Xinzo modifica el trayecto de las pantallas para evitar posibles cortes

Tras días de notable aumento de tensión entre las autoridades y los ganaderos que protestan en Xinzo de Limia contra el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur, la tractorada y las celebraciones del Entroido podrán seguir conviviendo, como mínimo, una semana más. El concello de Xinzo ha decidido en el día de ayer modificar la planificación del Domingo de Corredoiro, en el que las pantallas saldrán a desfilar por primera vez este año, con el objetivo de poder garantizar la movilidad.

En este sentido, la programación de actividades para este fin de semana de Corredoiro no ha sufrido cambios en cuanto a eventos: se mantienen las mismas charangas, festivales y conciertos que había publicadas en en inicio. Es en la forma en la que cambiarán, pues las pantallas van a modificar su recorrido para evitar pasar por la N-525. Los y las entroideiras seguirán partiendo del Museo do Entroido Galego, pero en vez de recorrer las avenidas de Madrid y Ourense (planificadas incialmente y que pasan por la carretera nacional), las chocas y las vejigas se desviarán por la Rúa do Toural y la Plaza San Roque antes de llegar hasta la Praza Maior, donde terminará el recorrido.

La decisión del concello de Xinzo de Limia llega provocada por el aviso de la Subdelegación del Gobierno de Ourense el día anterior, que informaba de que la DGT no podría autorizar cortes en la N-525 para celebrar el Entroido mientras la A-52, que acumula con el de hoy nueve días consecutivos de bloqueo por la tractorada, siga cortada. La carretera nacional que atraviesa Xinzo actúa como vía alternativa a la Autovía de las Rías Baixas, lo que ha hecho que el volumen de tráfico en el centro de la capital limiana aumente considerablemente. De hecho, según fuentes de la delegación estatal, por el municipio pasa un aproximado de 4.000 vehículos más de lo que recibe en condiciones normales.

Al no existir una tercera vía alternativa que pueda soportar tal circulación si la A-52 y la N-525 están cortadas, se ponía en duda incluso si las pantallas podrían salir a desfilar, pero la voluntad de la concellería de Festejos para facilitar los planes a pesar de tener que modificar lo previsto prevaleció.

Confusión con la ‘París de Noia’

La Xuntanza de Pantallas del domingo culminará con la actuación nocturna de París de Noia, que también se puso en duda. La orquesta había publicada en sus redes sociales sin previo aviso del concello que su actuación en Xinzo se había aplazado por las condiciones meteorológicas, pero finalmente llevará a cabo su show.