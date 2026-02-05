El PP urge al Concello que ceda suelo para vivienda protegida

El número de demandantes de una vivienda protegida crece de forma exponencial en Ourense, pero falta suelo para satisfacer una demanda que, solo en la ciudad, supera los 1.100 solicitantes en lista de espera. Por este motivo el grupo municipal del PP, presenta una moción al pleno del Concello de mañana, en el que insta a este Gobierno local «a identificar y ceder suelo público apto para el desarrollo de vivienda protegida , mediante convenios de colaboración con la Xunta de Galicia».

La moción anima además al Concello de Ourense a «explorar activamente la adquisición de suelo para vivienda pública si no existe disponibilidad suficiente.»

El tercer punto de la moción propone también al gobierno liderado por Gonzalo Pérez Jácome, a impulsar «en colaboración con la Xunta de Galicia, todas las medidas necesarias para facilitar la tramitación administrativa en la transformación de locales en desuso en viviendas, y a estudiar todas las de todas las ayudas y beneficios fiscales posibles para apoyar la vivienda protegida».

Recuerdan que al margen de la Xunta para dotar viviendas protegidas, y apoyar la reforma de bajos comerciales en viviendas de este tipo, no es posible implementar en ocasiones nuevos proyectos en la materia en Ourense por falta de suelo público disponible, algo que es competencia exclusiva del Concello. n