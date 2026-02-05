La Policía reforzará efectivos con agentes de otras ciudades para blindar el Entroido de la ciudad

Los días grandes del Entroido se acercan y en la ciudad de Ourense, que reúne a miles de personas en la calles para vibrar con las charangas, en los conciertos y el desfile de comparsas, con una ebullición festiva durante los días y noches del fin de semana, el lunes y el martes de carnaval, las autoridades han diseñado una estrategia de prevención y seguridad para evitar incidentes. El subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, invita a «desfrutar con responsabilidade» , para tener unas fiestas divertidas y seguras.

El plan de actuación se abordó ayer en la reunión de la junta local de seguridad, con representantes de Concello, Xunta y Gobierno, las policías Nacional, Autonómica y Local, e integrantes de asociaciones de vecinos y comerciantes. El operativo especial del Entroido está integrado por Policía Nacional, Local, Protección Civil, bomberos, 112, seguridad privada y servicios sanitarios. Con la incógnita del tiempo, y del posible efecto de la lluvia en la afluencia, se prevé en cualquier caso una presencia multitudinaria de personas en los eventos centrales del programa de Entroido en la ciudad, que se desarrollará entre el 12 y el 18 de febrero, con un epicentro en la zona histórica y con actuaciones como las de la Orquesta Mondragón de Javier Gurruchaga, Leticia Sabater, King África, pinchadiscos y varias orquestas, como París de Noia.

«Haberá presencia policial reforzada e atención permanente ante calquera incidencia. Todo está pensado para que poidamos desfrutar da festa con tranquilidade, e que este sexa outro Entroido memorable en Ourense», dice Santos.

La comisaría provincial reforzará el número de efectivos durante las noches con unidades externas, con policías llegados de otras ciudades, con el objetivo de realizar una vigilancia especial en los puntos de mayor afluencia que, previsiblemente, será el área entre la Plaza Mayor, la calle del Progreso, Santa Eufemia y la Plaza del Corregidor.

Se instalará un Puesto de Mando Avanzado en el Concello, desde el sábado al lunes de Entroido —en las noches de esas jornadas, la afluencia nocturna será muy elevada—, y además se habilitará un hospital de campaña en el entorno de la catedral, pensado para primeras asistencias en casos leves. Los trabajadores de seguridad privada harán los controles de acceso a la Plaza Mayor y a la calle del Progreso en las horas de las actuaciones musicales.

El Concello de Ourense instalará un «punto violeta» contra la violencia machista en los soportales de la Plaza Mayor. «É moi útil contra as agresións porque presta auxilio ás vítimas, ofrece información e ten un importante efecto disuasorio», valora Alida Iglesias, la jefa de la unidad contra la violencia de género de la Subdelegación del Gobierno. Hay 178 mujeres víctimas del machismo en la ciudad cuyos casos están activos en el sistema de seguimiento Viogén. A 122 las protege la Policía Nacional, a 30, los agentes de la Local, y a 26, la Autonómica.

La junta de seguridad habló del estado actual de la criminalidad. Las estafas y delitos telemáticos repuntan, mientras que, según la comisaría, han bajado los delitos contra las personas y el patrimonio, y ha subido el esclarecimiento de casos.